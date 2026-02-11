Меню
Люблю «Вампиров средней полосы» — этот сериал в таком же стиле: новинка 2026 года всего на 8 серий

11 февраля 2026 21:31
Кадр из фильма «ФГУП „Луч“»

Что посмотреть, когда вырос на мистических проектах

Когда-то в начале 2000-х среди мистических сериалов можно было выделить только «Баффи» и «Зачарованных». Но вот спустя 20 лет появились интересные заявки и в отечественном сегменте.

В этом году выйдет сериал «ФГУП „Луч“». Он находится в производстве. Заявлен, как мистика и приключения. Всего будет 8 серий. Рассказываем, почему стоит посмотреть этот сериал.

Сюжет

В центре событий находится секретный отдел ФГУП «Луч». На самом деле это общество по борьбе с вампирами, демонами и паранормальными явлениями.

Главный герой по имени Николай случайно сталкивается с оперативниками «Луча», и в нем видят «избранного».

После этого Коле предстоит спасти мир от зла, правда, никто не понимает, в чем его суперсила.

Стоит ли взглянуть

Главные роли исполняют звезды кино Алексей Базанов, Илья Соболев, Сергей Гилев, Тимофей Трибунцев. Словом, посмотреть, как они воплотят свои роли интересно.

Идея проекта интересна. Неудачник Коля случайно сталкивается с оперативниками «Луча», и в нем узнают «избранного». И это становится для него и счастьем, и проклятьем одновременно.

В общем посмотреть надо, если хочется время скоротать и если нравится мистика.

Фото: Кадр из фильма «ФГУП „Луч“»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
