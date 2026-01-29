Меню
Киноафиша Статьи Основано на реальных событиях: новый ретро-детектив понравится поклонникам Агаты Кристи

Основано на реальных событиях: новый ретро-детектив понравится поклонникам Агаты Кристи

29 января 2026 09:54
Кадр из сериала «Художник»

Мир на пороге Холодной войны, но преступления не ждут.

«Художник 2» — это продолжение российского ретро-детектива, погружающего зрителя в атмосферу послевоенной Москвы, где на смену одним угрозам пришли другие.

О первой части

Первый сезон захватил зрителей историей о банде «Мертвая голова» и их загадочном лидере «Художнике», оставлявшем жуткие «автографы» на местах преступлений – портреты жертв.

Действие разворачивалось в 1944 году. В центре расследования оказываются майор Ефимов и капитан Сазонов, к которым присоединяется сотрудник НКВД Рудаков. Фактически они подозревают практически каждого в причастности к делу.

Первая часть оставила после себя много вопросов и недосказанностей.

Второй сезон

События «Художник 2» переносят зрителя в 1946 год. Мир стоит на пороге Холодной войны, Советский Союз и США вступают в гонку ядерных вооружений. В этой напряженной обстановке вражеские агенты пытаются сорвать советский атомный проект, прикрывая свои истинные цели серией дерзких ограблений.

Рудаков ведет охоту на руководителя шпионской сети «Ювель», подозревая, что предатели могут скрываться даже среди самых близких. Параллельно развивается история Люси, пытающейся начать мирную жизнь с мужем-застройщиком. Во втором сезоне каждый выбор героев влечет за собой последствия, способные разрушить не только их собственные жизни, но и поставить под угрозу безопасность всей страны.

Интересные факты

Первый сезон не был особо популярным, но вторую часть все-таки решили снимать. Несмотря на разброс мнений, сериал получил достойную оценку в 7,5 баллов, а некоторые критики увидели в нем черты таких культовых проектов, как «Ликвидация» и «Место встречи изменить нельзя».

В проекте задействован сильный актерский состав, в котором даже второстепенные роли исполняют звезды отечественного кино. Среди них Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Виктор Добронравов и Александр Горбатов.

Сюжет сериала основан на реальных событиях. Режиссером проекта выступил Тимур Алпатов, известный своими работами в жанре историко-детективного кино, такими как «Диверсант. Идеальный штурм».

Фото: Кадр из сериала «Художник»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
