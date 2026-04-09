Меню
Русский English
Отмена
Любите «Жизнь по вызову»? В этом сериале ждет новая встреча с Моряк — первый сезон блеснул оценкой 7.9

9 апреля 2026 21:02
Кадр из сериала «Искусство соблазна»

Продолжение соблазнительной истории начинается в апреле.

Если вы любите Лизу Моряк, которая является одной из главных звезд сериала «Жизнь по вызову», то вы обязательно оцените продолжение одного из хитов IVI: сериала «Искусство соблазна». На платформе первый сезон этого проекта получил оценку 7.9

О чем 1 сезон

Три совершенно разные женщины — холодная очаровательница Анфиса, воздушная интеллектуалка София и жизнерадостная мать троих детей Милена — открыли агентство по разоблачению неверных мужей. Им легко заманить в постель любого мужчину: они пользуются психологическими приемами и манипуляциями. Для нового заказа им нужно добыть улики против олигарха Дмитрия. За это его жена обещает половину бизнеса после развода. Подход сработал, женщины получили то, зачем шли, и отпраздновали — теперь они могли закрыть лавочку и жить без забот. Но жена передумала, простила Дмитрия и рассказала ему обо всем. Узнав, что его обвели вокруг пальца и чуть не лишили половины компании, он пришел в ярость и решил поквитаться с дерзкими мстительницами.

Что ждать во втором сезоне

Через год после распада агентства Анфисы жизнь каждой из женщин изменилась. Анфиса взяла новое имя и скрылась. София переехала в деревню к Степану и стала преподавать философию в интернете. Милена устроилась продюсером на ТВ и запустила собственное шоу о взаимоотношениях.

И вдруг к Анфисе обращается её бывшая однокурсница Ирина. При разводе её муж забрал дочь. Ирина просит Анфису о помощи, и та собирает своё старое трио.

Ради чего стоит смотреть

Это страстная драма, которая попросту наполнена различными манипуляциями и интригами. Если вы любите ироничную подачу и яркие образы, то сериал вам точно понравится. Поклонникам проектов про «женскую месть» то же сюда.

Фото: Кадры из сериала «Искусство соблазна»
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше