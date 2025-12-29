Любите триллеры про маньяков? У Netflix есть свой ответ «Фишеру» — и он попадает прямо в нерв: вышло 4 леденящих кровь сезона

После второго сезона «Фишера» у многих осталась странная пустота. Вроде бы хватит, а рука все равно тянется к еще одной мрачной истории.

Netflix это почувствовал и вовремя подложил спичку к уже тлеющему интересу. Только вот ждать ничего не придется — свой «Фишер» там уже вышел, и он выглядит пугающе заманчиво.

Кто такой Эд Гин и почему он страшнее выдумки

Новый сезон антологии «Монстр» (рейтинг на КГ 7,4) посвящен Эду Гину — реальному убийце из Висконсина 1950-х, чьи преступления до сих пор звучат как плохой сон.

Он не просто убивал, а превращал тела жертв в жуткие трофеи, от которых у полиции дрожали руки. Именно эта история вдохновила Хичкока на «Психо», а заодно и десятки других хорроров. Так что здесь перед нами не просто биография, а первоисточник всего жанра.

Роль Гина исполнил Чарли Ханнэм, и это тот самый случай, когда актер будто сбрасывает прежнее лицо. Его герой не карикатурный монстр, а пугающе тихий человек, от которого становится не по себе уже через пару минут. Смотреть на это тяжело, но невозможно отвести взгляд. Как и в «Фишере», зло здесь не кричит — оно шепчет.

Почему фанатам «Фишера» сюда дорога

Создатели «Монстра» Райан Мерфи и Иэн Брэннан не ограничиваются хроникой преступлений. Они показывают, как один человек может отравить целую культуру, породив мифы, страхи и киношных злодеев.

Это не просто про убийцу, это про то, как общество начинает жить в тени его поступков. В этом смысле сериал работает так же, как «Фишер», только на американской почве.

Если вам понравилось наблюдать, как страх медленно разъедает мир вокруг маньяка, вы здесь почувствуете себя как дома. Только будьте осторожны: начнете с одной серии, а очнетесь уже глубокой ночью. И кто знает, какие тени вам будут мерещиться после финальных титров.

