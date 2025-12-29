Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Любите триллеры про маньяков? У Netflix есть свой ответ «Фишеру» — и он попадает прямо в нерв: вышло 4 леденящих кровь сезона

Любите триллеры про маньяков? У Netflix есть свой ответ «Фишеру» — и он попадает прямо в нерв: вышло 4 леденящих кровь сезона

29 декабря 2025 16:40
Кадр из сериала «Монстры»

Вы не заметите, как наступило утро.

После второго сезона «Фишера» у многих осталась странная пустота. Вроде бы хватит, а рука все равно тянется к еще одной мрачной истории.

Netflix это почувствовал и вовремя подложил спичку к уже тлеющему интересу. Только вот ждать ничего не придется — свой «Фишер» там уже вышел, и он выглядит пугающе заманчиво.

Кто такой Эд Гин и почему он страшнее выдумки

Новый сезон антологии «Монстр» (рейтинг на КГ 7,4) посвящен Эду Гину — реальному убийце из Висконсина 1950-х, чьи преступления до сих пор звучат как плохой сон.

Он не просто убивал, а превращал тела жертв в жуткие трофеи, от которых у полиции дрожали руки. Именно эта история вдохновила Хичкока на «Психо», а заодно и десятки других хорроров. Так что здесь перед нами не просто биография, а первоисточник всего жанра.

Любите триллеры про маньяков? У Netflix есть свой ответ «Фишеру» — и он попадает прямо в нерв: вышло 4 леденящих кровь сезона

Роль Гина исполнил Чарли Ханнэм, и это тот самый случай, когда актер будто сбрасывает прежнее лицо. Его герой не карикатурный монстр, а пугающе тихий человек, от которого становится не по себе уже через пару минут. Смотреть на это тяжело, но невозможно отвести взгляд. Как и в «Фишере», зло здесь не кричит — оно шепчет.

Почему фанатам «Фишера» сюда дорога

Создатели «Монстра» Райан Мерфи и Иэн Брэннан не ограничиваются хроникой преступлений. Они показывают, как один человек может отравить целую культуру, породив мифы, страхи и киношных злодеев.

Это не просто про убийцу, это про то, как общество начинает жить в тени его поступков. В этом смысле сериал работает так же, как «Фишер», только на американской почве.

Если вам понравилось наблюдать, как страх медленно разъедает мир вокруг маньяка, вы здесь почувствуете себя как дома. Только будьте осторожны: начнете с одной серии, а очнетесь уже глубокой ночью. И кто знает, какие тени вам будут мерещиться после финальных титров.

Также прочитайте: Основано на реальных зверствах: 4 российских сериала, за которыми стоят настоящие маньяки — от Чикатило до Лебедя из Абакана

Фото: Кадр из сериала «Монстры»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Кристофер Нолан в восторге, зрители — нет: у «Проклятия», которое сравнивают с «Твин Пиксом», всего 6,4 на КП и это многое объясняет Кристофер Нолан в восторге, зрители — нет: у «Проклятия», которое сравнивают с «Твин Пиксом», всего 6,4 на КП и это многое объясняет Читать дальше 29 декабря 2025
106 тысяч подписей против отмены: 2 сезон «Декстера: Первородный грех» могут все-таки вернуть — вот что говорит режиссер Маркос Сига 106 тысяч подписей против отмены: 2 сезон «Декстера: Первородный грех» могут все-таки вернуть — вот что говорит режиссер Маркос Сига Читать дальше 26 декабря 2025
Провал перед самым финалом «Очень странных дел»: худший эпизод сериала собрал 5,4 баллов, и эта оценка опускается все ниже Провал перед самым финалом «Очень странных дел»: худший эпизод сериала собрал 5,4 баллов, и эта оценка опускается все ниже Читать дальше 30 декабря 2025
Этот роман в жанре киберпанк даже не пытались экранизировать, но Apple TV+ взялся: и это может стать главным сериалом 2026 года Этот роман в жанре киберпанк даже не пытались экранизировать, но Apple TV+ взялся: и это может стать главным сериалом 2026 года Читать дальше 30 декабря 2025
Спустя 11 лет смотреть рождественский эпизод «Черного зеркала» еще страшнее: попали практически в «десятку» Спустя 11 лет смотреть рождественский эпизод «Черного зеркала» еще страшнее: попали практически в «десятку» Читать дальше 30 декабря 2025
Во 2 сезоне Fallout сцена с инопланетянином ставит зрителей в тупик: и только геймеры понимают отсылку к играм Во 2 сезоне Fallout сцена с инопланетянином ставит зрителей в тупик: и только геймеры понимают отсылку к играм Читать дальше 30 декабря 2025
ИИ посчитал, кто может умереть в финале «Очень странных дел»: у Оди вероятность в 65%, а у Хоппера — 50% ИИ посчитал, кто может умереть в финале «Очень странных дел»: у Оди вероятность в 65%, а у Хоппера — 50% Читать дальше 30 декабря 2025
На Prime Video есть 5 аниме, в которых нет слабых сезонов: идеальна буквально каждая серия На Prime Video есть 5 аниме, в которых нет слабых сезонов: идеальна буквально каждая серия Читать дальше 30 декабря 2025
«Мы не в Вестеросе»: братья Дафферы объяснились по поводу финала «Очень странных дел» — Красной свадьбы не будет «Мы не в Вестеросе»: братья Дафферы объяснились по поводу финала «Очень странных дел» — Красной свадьбы не будет Читать дальше 30 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше