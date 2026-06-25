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Киноафиша Статьи Вагончик тронется, перрон останется, а тест, где нужно отгадать 5 советских фильмов по кадру с поездом сам себя не пройдет

Вагончик тронется, перрон останется, а тест, где нужно отгадать 5 советских фильмов по кадру с поездом сам себя не пройдет

25 июня 2026 06:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Вокзал для двоих»

Попробуйте поймать тот самый вайб железнодорожного путешествия.

Есть вещи, которые никогда не выходят из моды. Например, старые советские фильмы и романтика железных дорог. Даже сегодня многие признаются, что больше любят поезд, чем самолёт: можно смотреть в окно, пить чай из стакана в подстаканнике и наблюдать, как за стеклом медленно меняются города, поля и станции.

Советское кино прекрасно умело передавать это особое настроение дороги. Поезда там становились не просто транспортом, а полноценной частью истории. Именно в вагонах герои знакомились, расставались, признавались в любви, отправлялись навстречу приключениям или начинали новую главу своей жизни.

Неудивительно, что многие культовые сцены из любимых фильмов связаны именно с железной дорогой. Достаточно увидеть поезд на экране — и сразу появляется то самое чувство путешествия, когда впереди ждёт что-то неизвестное и интересное.

Сегодня предлагаем проверить свою память и насмотренность. Мы собрали пять кадров с поездами из советской классики, а ваша задача — угадать фильмы всего по одному изображению.

На первый взгляд задание кажется простым. Но только до тех пор, пока не откроется первый кадр. Посмотрим, сможете ли вы узнать все фильмы без единой ошибки.

Фото: Кадр из фильма «Вокзал для двоих»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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