Любите сильную и смелую Джинни Уизли? Расскажем нелогичные вещи, связанные с сестрой Рона и ее сюжетом

В книгах Джинни Уизли выросла из застенчивой девочки в одну из ключевых фигур саги о Гарри Поттере, тогда как экранизации часто сводили её роль на второй план. При этом у персонажа много преданных поклонников, но также накопилось немало сюжетных нестыковок и спорных авторских решений, о которых мы расскажем.

От робкой девочки к важному персонажу

На страницах романов Джинни появляется в самом начале истории, но полноценный образ героини раскрывается лишь в «Тайной комнате». С каждой новой книгой её значимость в сюжете увеличивается. В экранизациях этот процесс показали не всегда, и зрители нередко видели в фильмах более сдержанную версию героини.

Психологические последствия «Тайной комнаты»

В «Тайной комнате» Джинни попала под влияние дневника Тома Реддла и фактически стала его марионеткой. При этом в тексте романа события развиваются так, что после спасения героиня быстро возвращается к обычной жизни. Такое изображение вызывает вопросы у читателей: почему пережитое почти не отразилось на ее психике в будущем и нет заметных следов травмы после того, как из нее месяцами вытягивали силу и волю?

Роман с Майклом Корнером вызывает вопросы

В романах Джинни начинает отношения с Майклом Корнером, учеником Когтеврана, появившимся в «Ордене Феникса». Их сводит квиддич и юные волшебники проводят вместе время в Отряде Дамблдора. Однако их характеры заметно различаются: Джинни смелая и азартная, Майкл более тихий и замкнутый. Из этого следует вопрос: на чем строились их чувства, если общих точек соприкосновения почти не видно, кроме любви к спорту?

Редкие магические приемы и отсутствие объяснений

Джинни показана как очень одаренная ведьма. Она уступает Гермионе в учебе, но в ряде сцен выглядит намного сильнее брата Рона. Особенно выделяется ее владение Летучемышиным сглазом — экзотическим и опасным заклинанием. В книгах нет объяснений, кто и где обучил её этому приему. Нет и сцен, где она бы оттачивала навык под наблюдением наставника. Читателям не хватает логичных связей, которые объяснили бы столь высокий уровень владения редким заклинанием. В фильмах так и вообще Джинни не выделают как умную ученицу. Тогда чем же она сразила Гарhи?

Внезапная популярность и внимание слизеринцев

Еще одна спорная деталь — резкое признание Джинни как одной из самых красивых и популярных учениц на шестом курсе. Гарри случайно слышит, как слизеринцы обсуждают её внешность, и это вызывает удивление у фанатов. Семья Уизли не была школьной элитой, а отношение слизеринцев к представителям других факультетов обычно пренебрежительное. Поэтому внезапное восхищение со стороны тех же слизеринцев выглядит как неожиданный сюжетный поворот без явной мотивации.