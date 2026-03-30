Любите «Невский» или «Первый отдел»? Попробуйте «Слепого Шерлока» 2026 года — 6 серий напряжения и расследований

30 марта 2026 16:40
Кадр из сериала «Слепой Шерлок»

Тоже про полицию, следователей и преступников.

Если кажется, что в детективах уже всё придумано, Нидерланды неожиданно подбрасывают свежий вариант. Сериал «Слепой Шерлок» 2026 года — это 6 эпизодов спокойной, но цепляющей истории, где ставка сделана не на экшен, а на наблюдательность и детали. Проект прошёл почти незаметно, но уже вызывает интерес у тех, кто устал от громких, но пустых новинок.

Реальная история без глянца

В центре сюжета — Роман Мертенс, уроженец Роттердама, потерявший зрение в детстве после ДТП. Несмотря на это, он идёт к мечте работать в полиции и находит своё место в отделе прослушки.

Благодаря феноменальному слуху герой анализирует аудиодоказательства и выходит на след наркокартеля. В основе сериала — биография реального офицера Саши ван Лоо, служившего в бельгийской полиции.

Актёры и честный подход

Главную роль исполнил Барт Кельхтерманс — актёр с нарушением зрения, и создатели принципиально не рассматривали зрячих кандидатов. Это решение делает происходящее на экране максимально естественным и лишённым театральности.

Компанию ему составил Франк Ламмерс, знакомый зрителям по европейскому кино. Визуально и драматургически сериал держится на простоте и точности, без попытки «приукрасить» реальность. Некоторые зрители даже проводят параллели с «Первым отделом» или «Невским», но заграничным вариантом.

Не про драйв, а про атмосферу

«Слепой Шерлок» сознательно избегает жанровых клише и не пытается соревноваться с динамичными криминальными хитами. Здесь почти нет погонь и показной жестокости, зато есть внимание к внутреннему состоянию героя и его повседневной жизни. Даже линия антагонистов подана сдержанно, без лишнего нагнетания. В итоге это аккуратный, продуманный сериал, который берёт не скоростью, а глубиной.

Екатерина Адамова
