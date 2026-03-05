Любите «Интерстеллар» и «Марсианина»? На Netflix есть недооценённый si-fi сериал с российским космонавтом Мишей Поповым

Космическая драма, о которой мало говорят, а зря.

Если вам понравились «Интерстеллар» или «Марсианин», есть ещё один космический проект, который незаслуженно остался в тени. Речь о сериале «Вдали» от Netflix с Хиллари Суонк в главной роли.

История о полёте на Марс подаётся не как блокбастер о спасении человечества, а как камерная психологическая драма. Именно поэтому сериал легко смотреть серию за серией.

Космос как испытание для человека

Сюжет переносит зрителя в недалёкое будущее. Международная команда астронавтов отправляется на корабле «Атлас» к Марсу — это первая миссия по подготовке колонизации Красной планеты.

Полёт длится несколько лет, связь с Землёй постепенно ослабевает, а изоляция начинает давить на экипаж.

Каждый из участников миссии оставил дома семью, привычную жизнь и нерешённые проблемы. Замкнутое пространство корабля быстро превращает экспедицию в серьёзное психологическое испытание. Космос здесь служит фоном для истории о страхе, ответственности и человеческой уязвимости.

Драма внутри космической миссии

Командует экспедицией Эмма Грин, героиня Хиллари Суонк. Её задача — управлять международной командой и принимать решения, от которых зависит жизнь всего экипажа.

Сериал постепенно раскрывает характеры всех участников миссии, среди которых есть и российский космонавт Миша Попов. Конфликты, личные переживания и амбиции становятся не менее важными, чем сама экспедиция.

В итоге «Вдали» превращается в тихую, но напряжённую историю о людях, оказавшихся далеко от дома. Сериал давно завершён, смотрится на одном дыхании и идеально подходит для вечернего просмотра.