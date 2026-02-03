Меню
Любите «Хрустальный» с Васильевым? Американцы сняли кое-что очень похожее – у сериала рейтинг 7,5

3 февраля 2026 22:00
Кадр из сериала «Острые предметы»

Маленький город, много тайн и секретов.

Иногда детектив оказывается не про поиск убийцы, а про попытку выжить внутри собственной памяти. «Острые предметы» именно такой мини-сериал.

Проект 2018 года с рейтингом 7,5 на Кинопоиске затягивает не действием, а тревожной атмосферой. Его редко включают фоном — в него проваливаются.

Журналистка Камилла Прикер возвращается в родной город, чтобы написать о серии убийств девочек. Это выглядит шансом спасти карьеру, но поездка быстро превращается в болезненную встречу с прошлым. Дом, мать, воспоминания оказываются тяжелее самого расследования.

Готика без мистики

Сериал называют американской готикой, и это точное определение. Маленький город живет сплетнями, паузами и недосказанностью. Люди приветливы на словах, но холодны в деталях. Камилла будто ходит по собственным ранам, а флэшбеки не дают ей спрятаться.

Проект снят по роману Гиллиан Флинн. Здесь все работает на внутреннее состояние героини. Даже названия серий — это слова, которые Камилла когда-то вырезала на себе. Боль становится частью языка сериала.

Сериал про травмы

Эми Адамс играет сдержанно и точно. Ради роли она даже понизила голос, чтобы звучать жестче и приземленнее. Ее героиня не борется красиво — она просто держится.

По настроению и вниманию к психологическим травмам «Острые предметы» могут особенно откликнуться тем, кому зашел «Хрустальный» с Антоном Васильевым про маньяка. Там тоже главное не преступление, а то, как прошлое калечит людей.

Это медленный, вязкий детектив. После финала остается не шок, а тишина. И именно она запоминается сильнее всего.

Фото: Кадр из сериала «Острые предметы»
Екатерина Адамова
