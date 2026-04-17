Любимый плов Ибрагима из «Великолепного века»: рецепт, который удивляет с первой ложки — такое яство в России почти не готовят

17 апреля 2026 13:46
Кадр из сериала «Великолепный век»

Совсем другие ингредиенты и вкус.

В «Великолепном веке» еда играет не меньшую роль, чем интриги при дворе. В сценах трапез часто показывают блюда, которые отражают вкусы героев и атмосферу эпохи.

Одним из любимых угощений Ибрагима-паши был плов, но готовили его совсем не так, как привыкли сегодня.

Чем османский плов отличался от привычного

В сериале «Великолепный век» можно заметить, что кухня Османской империи сочетала неожиданные ингредиенты. Плов для Ибрагима-паши готовили не с мясом, а с куриной печенью. Такой вариант считался деликатесом и подавался на важных трапезах.

К рису добавляли изюм и арахис, что придавало блюду сладковатый вкус и плотную текстуру. В современной России такие сочетания встречаются редко, поэтому рецепт кажется непривычным.

Как готовили блюдо для Ибрагима

Сначала рис замачивали в подсоленной воде на 20–30 минут. Параллельно нарезали куриную печень и подготавливали остальные ингредиенты.

В казане растапливали около 50 г сливочного масла, добавляя немного оливкового. На этой смеси обжаривали лук и арахис до золотистого цвета. Затем вводили печень и изюм, тушили несколько минут до готовности.

После этого добавляли рис, специи и воду — примерно на 2–3 см выше уровня крупы. Плов готовили на слабом огне без перемешивания около 20 минут. В финале блюдо посыпали свежим укропом.

Почему этот рецепт запомнился зрителям

Плов из «Великолепного века» выделяется сочетанием сладких и мясных вкусов. Для зрителей это выглядит необычно, но именно такие рецепты были характерны для дворцовой кухни того времени.

Такие детали делают сериал более живым и позволяют почувствовать атмосферу эпохи. Даже простое блюдо в кадре превращается в часть истории, которую хочется рассмотреть внимательнее.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Екатерина Адамова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
