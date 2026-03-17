Любимый десерт Хюррем скрыли в «Великолепном веке»: поварам пришлось готовить по 300 порций в день

В «Великолепном веке» зрители следили не только за дворцовыми интригами и любовными переживаниями, но и с удовольствием разглядывали роскошные яства, которые подавались к султанскому столу. Османская кухня в сериале показана во всей красе: там и горы сладостей, и сочное мясо, и замысловатые угощения, от которых слюнки текут даже спустя века.

Главным гастрономическим хитом, конечно, стал рахат-лукум, без которого Хюррем просто жизни не мыслила. Готовили это лакомство только избранные дворцовые кондитеры, знавшие толк в своем деле. Но, оказывается, была у хитрой хасеки и еще одна слабость, которую она любила не меньше знаменитых сладких кубиков.

«Птичья грудка»

В османской кухне был один десерт, который выделялся даже на фоне всего остального великолепия. Назывался он «куш консу», что в переводе означает «птичья грудка».

Название родилось не случайно: лакомство получалось очень нежным и воздушным. Готовили его из простых вещей — молока, сахара и рисовой муки, но сверху обязательно посыпали измельченными фисташками и сбрызгивали розовой водой для аромата.

По дворцовым легендам, впервые это чудо кулинарии сотворили специально для Хюррем в шестнадцатом веке. Главный кондитер Топкапы постарался на славу, и новая сладость мгновенно покорила сердце султанши.

Слухи о нежнейшем десерте быстро разлетелись по гарему, и вскоре куш консу требовали все его обитательницы. В лучшие времена дворцовые повара ежедневно выпекали до трехсот порций, чтобы угодить сладкоежкам.

Другие блюда Османской империи

В Османской империи еда была не просто способом утолить голод, а частью большой политики и дворцовых игр. Кебаб, например, считался блюдом султанов — сочное мясо, зажаренное на углях, подавали к столу правителя в особо торжественных случаях. Особенно любили ягненка, выдержанного в специях и приправленного кисло-сладким гранатовым соусом.

Пахлава и вовсе превратилась в опасное оружие. Этой слоеной сладостью угощали почетных гостей, демонстрируя щедрость и богатство двора. Но иногда в медовых прослойках скрывалась смерть: неугодным вельможам могли подсыпать яд прямо в десерт, и никто бы не заподозрил подвоха.

Отдельная история — кофе по-турецки. Густой, ароматный, сваренный в медной джезве, он был неизменным спутником важных переговоров. Отказаться от чашечки значило нанести собеседнику серьезное оскорбление.

Со временем Сулейман и вовсе запретил этот напиток, заподозрив, что за бодрящей беседой его подданные плетут заговоры против него. Но Хюррем, как истинная женщина, не могла лишить себя удовольствия, поэтому тайком продолжала пить любимый кофе, нарушая султанскую волю прямо у него под носом.