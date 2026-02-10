Любимый десерт Хюррем: как приготовить айву по-османски из «Великолепного века» — получится с первого раза

Меню
10 февраля 2026 07:29
Кадр из сериала «Великолепный век»

Он не очень сладкий, с легкий кислинкой.

Айва по-османски — десерт, который в популярной культуре называют любимым лакомством Хюррем из сериала «Великолепный век». Его действительно готовили при османском дворе: томлёная айва в гранатовом сиропе считалась угощением для знати.

В кадре такие блюда появлялись не раз, поэтому рецепт прочно связали с образом рыжеволосой бестии. Готовится он достаточно просто.

Список продуктов

  • айва — 3–4 штуки
  • гранатовый сок — 400–500 мл, натуральный
  • сахар — 120–180 г
  • палочка корицы — 1 штука
  • гвоздика — 3–4 бутона
  • лимонный сок — 1 ст. л.
  • орехи или фисташки — для подачи
  • каймак, густой йогурт или сливки — по желанию
Кадр из сериала «Великолепный век»

Айву моют, разрезают пополам и убирают сердцевину. Срезы сбрызгивают лимонным соком. Плоды укладывают в сотейник срезом вверх. Вливают гранатовый сок, добавляют сахар, корицу и гвоздику. Жидкость должна покрывать айву примерно наполовину.

Томят на слабом огне 45–60 минут. Айву аккуратно переворачивают, чтобы она равномерно окрасилась в рубиновый цвет. Готовность определяют по мягкости плодов и густоте сиропа.

Подают айву тёплой, с ложкой каймака или йогурта и горстью орехов. Десерт получается умеренно сладким, с лёгкой кислинкой. Простое блюдо, которое легко представить на дворцовом столе из «Великолепного века».

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
