Киноафиша Статьи Любимые блинчики Бутча из «Криминального чтива» получаются очень нежными благодаря ингредиенту, который в России используют редко, а зря

29 января 2026 17:38
Кадр из фильма «Криминальное чтиво» (1994)

Подавать исключительно с тем самым молочным коктейлем Мии Уоллес за пять баксов! Ну или чашечкой кофе.

Утро в захолустном мотеле из «Криминального чтива» начинается не с выстрелов и не с разговоров о бургерах, а с кулинарной мечты. Фабьен говорит о мягких и пышных блинчиках на пахте с черникой так, будто они могут спасти мир.

Такой завтрак – идеальная еда для людей, которые на несколько часов решили спрятаться от всего мира. Сам Бутч, кажется, простил бы многое, если б тарелка с такими блинчиками всё-таки появилась на столе. Многое – но не забытые часы.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • пшеничная мука – 300 г
  • сахар – 150 г
  • разрыхлитель – 12 г
  • молотая корица – 6 г
  • соль – 1 щепоть
  • пахта – 480 мл
  • ванильный экстракт – 5 мл
  • куриные яйца – 3 шт.
  • черника – 150 г
  • сливочное масло – 20 г
Кадр из фильма «Криминальное чтиво» (1994)

Готовка (на все про все – полчаса, если заранее подготовили тесто)

Основа здесь – пахта. Именно она даёт нежность и лёгкую кислинку. В большой миске смешай муку, сахар, разрыхлитель, корицу и соль. В отдельной ёмкости взбей желтки с пахтой и ванилью, затем соедини с сухой смесью. Тесто должно получиться густым и тягучим! Отправьте его в холодильник на пару часов (или даже на ночь).

Белки взбей до плотной пены и аккуратно вмешай лопаткой. В самом конце добавь чернику.

Дай тесту отдохнуть хотя бы пару часов в холодильнике. Сковороду разогрей на среднем огне, смажь сливочным маслом и жарь блинчики по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Подавать – только горячими, с маслом, ягодами и тем самым коктейлем. Приятного аппетита!

Фото: Кадр из фильма «Криминальное чтиво» (1994)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
