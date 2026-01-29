Любимые блинчики Бутча из «Криминального чтива» получаются очень нежными благодаря ингредиенту, который в России используют редко, а зря

Утро в захолустном мотеле из «Криминального чтива» начинается не с выстрелов и не с разговоров о бургерах, а с кулинарной мечты. Фабьен говорит о мягких и пышных блинчиках на пахте с черникой так, будто они могут спасти мир.
Такой завтрак – идеальная еда для людей, которые на несколько часов решили спрятаться от всего мира. Сам Бутч, кажется, простил бы многое, если б тарелка с такими блинчиками всё-таки появилась на столе. Многое – но не забытые часы.
Ингредиенты (на 2 порции):
- пшеничная мука – 300 г
- сахар – 150 г
- разрыхлитель – 12 г
- молотая корица – 6 г
- соль – 1 щепоть
- пахта – 480 мл
- ванильный экстракт – 5 мл
- куриные яйца – 3 шт.
- черника – 150 г
- сливочное масло – 20 г
Готовка (на все про все – полчаса, если заранее подготовили тесто)
Основа здесь – пахта. Именно она даёт нежность и лёгкую кислинку. В большой миске смешай муку, сахар, разрыхлитель, корицу и соль. В отдельной ёмкости взбей желтки с пахтой и ванилью, затем соедини с сухой смесью. Тесто должно получиться густым и тягучим! Отправьте его в холодильник на пару часов (или даже на ночь).
Белки взбей до плотной пены и аккуратно вмешай лопаткой. В самом конце добавь чернику.
Дай тесту отдохнуть хотя бы пару часов в холодильнике. Сковороду разогрей на среднем огне, смажь сливочным маслом и жарь блинчики по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Подавать – только горячими, с маслом, ягодами и тем самым коктейлем. Приятного аппетита!