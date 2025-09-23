Меню
Киноафиша Статьи Любимую курицу Джона Сноу можно готовить на ужин хоть каждый день: три блюда из «Игры престолов», которые получаются у всех

23 сентября 2025 10:23
Кадр из сериала «Игра престолов»

Необычные ингредиенты заменены в них на доступные продукты.  

Джордж Мартин не просто придумал захватывающий мир — он наполнил его такими вкусными описаниями еды, что сразу хочется за стол. Пока персонажи «Игры престолов» плели интриги в тексте оригинального источника и на экране, они не забывали и про сытные пиры.

А ведь самые культовые блюда Вестероса можно повторить на обычной кухне. В Сети переработали описанные в книгах рецепты, заменив экзотические ингредиенты доступными аналогами. Получилось вкусно и атмосферно.

Курица в меду Джона Сноу

Даже в суровых землях за Стеной знали толк в хорошей еде.

Ингредиенты:

Курица целиком

Сливочное масло (2 ст.л.)

Яблочный уксус (250 мл)

Мед жидкий (180 мл)

Сушеная клюква/изюм (50 г)

Листочки сушеной мяты

Морская соль

Приготовление:

Духовой шкаф разогрейте до 200°C.

Тушку натрите смесью мягкого масла с солью, отправьте запекаться на решетке около 60 минут.

В сотейнике соедините уксус с медом, добавьте мяту и ягоды. Томите на минимальном огне, пока масса не уменьшится вдвое.

Горячую курицу щедро покройте густым соусом и оставьте пропитаться.

Секрет: Кислинка уксуса идеально балансирует сладость меда, а ягоды дают приятные фруктовые нотки. Мята добавляет свежести. Подавайте с печеным картофелем или сезонными овощами.

Жареная рыбка Серсеи

Могущественная Серсея тоже знала толк в простых радостях — например, в ароматной жареной рыбке с хрустящей корочкой.

Ингредиенты:

Филе белой рыбы (500 г)

Пшеничная мука (120 г)

Куриное яйцо (1 шт)

Панировочные сухари (150 г)

Рафинированное масло (для фритюра)

Лимон (для сервировки)

Морская соль (по вкусу)

Кадр из сериала «Игра престолов»

Приготовление:

Охлажденное филе нарежьте порционными ломтиками толщиной 2-3 см.

Организуйте три тарелки: с просеянной мукой, взбитым яйцом и сухарями.

Каждый кусочек последовательно обваляйте в муке, окуните в яичную смесь, затем плотно облепите сухарной крошкой.

В раскаленном масле обжаривайте рыбу по 3-4 минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки.

Секрет: Для идеальной хрустящей корочки после панировки дайте рыбе полежать 5 минут перед жаркой. Подавайте с лимонными дольками и свежим салатом.

Кукурузные оладьи Тириона

Тирион знал толк в хороших пирах. Но иногда он мог довольствоваться и очень простыми закусками.

Ингредиенты:

Консервированная кукуруза (1 банка 300 г)

Свежее яйцо (1 шт)

Пшеничная мука (45 г 3 ст.л.)

Молоко (45 мл 3 ст.л.)

Соль морская (по вкусу)

Перец черный молотый (щепотка)

Масло растительное (для жарки)

Кадр из сериала «Игра престолов»

Приготовление:

Кукурузу откиньте на дуршлаг, дайте стечь жидкости.

В глубокой миске вилкой взбейте яйцо с молоком, постепенно введите муку до образования однородной массы.

Добавьте кукурузные зерна, приправьте солью и перцем, аккуратно перемешайте.

На хорошо разогретую сковороду с маслом выкладывайте столовой ложкой порции теста, формируя свободные кружки.

Обжаривайте на среднем огне 2-3 минуты с каждой стороны до аппетитного золотистого оттенка.

Секрет: Для особой пышности можно добавить 1/2 ч.л. разрыхлителя в тесто. Подавать лучше всего со сметаной или пикантным соусом на ваш выбор, пишет Дзен-канал «Едим Дома» с Юлией Высоцкой».

Ранее портал «Киноафиша» писал рецепт блюда из «Игры в кальмара».

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
