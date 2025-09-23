Любимую курицу Джона Сноу можно готовить на ужин хоть каждый день: три блюда из «Игры престолов», которые получаются у всех

Необычные ингредиенты заменены в них на доступные продукты.

Джордж Мартин не просто придумал захватывающий мир — он наполнил его такими вкусными описаниями еды, что сразу хочется за стол. Пока персонажи «Игры престолов» плели интриги в тексте оригинального источника и на экране, они не забывали и про сытные пиры.

А ведь самые культовые блюда Вестероса можно повторить на обычной кухне. В Сети переработали описанные в книгах рецепты, заменив экзотические ингредиенты доступными аналогами. Получилось вкусно и атмосферно.

Курица в меду Джона Сноу

Даже в суровых землях за Стеной знали толк в хорошей еде.

Ингредиенты:

Курица целиком

Сливочное масло (2 ст.л.)

Яблочный уксус (250 мл)

Мед жидкий (180 мл)

Сушеная клюква/изюм (50 г)

Листочки сушеной мяты

Морская соль

Приготовление:

Духовой шкаф разогрейте до 200°C.

Тушку натрите смесью мягкого масла с солью, отправьте запекаться на решетке около 60 минут.

В сотейнике соедините уксус с медом, добавьте мяту и ягоды. Томите на минимальном огне, пока масса не уменьшится вдвое.

Горячую курицу щедро покройте густым соусом и оставьте пропитаться.

Секрет: Кислинка уксуса идеально балансирует сладость меда, а ягоды дают приятные фруктовые нотки. Мята добавляет свежести. Подавайте с печеным картофелем или сезонными овощами.

Жареная рыбка Серсеи

Могущественная Серсея тоже знала толк в простых радостях — например, в ароматной жареной рыбке с хрустящей корочкой.

Ингредиенты:

Филе белой рыбы (500 г)

Пшеничная мука (120 г)

Куриное яйцо (1 шт)

Панировочные сухари (150 г)

Рафинированное масло (для фритюра)

Лимон (для сервировки)

Морская соль (по вкусу)

Приготовление:

Охлажденное филе нарежьте порционными ломтиками толщиной 2-3 см.

Организуйте три тарелки: с просеянной мукой, взбитым яйцом и сухарями.

Каждый кусочек последовательно обваляйте в муке, окуните в яичную смесь, затем плотно облепите сухарной крошкой.

В раскаленном масле обжаривайте рыбу по 3-4 минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки.

Секрет: Для идеальной хрустящей корочки после панировки дайте рыбе полежать 5 минут перед жаркой. Подавайте с лимонными дольками и свежим салатом.

Кукурузные оладьи Тириона

Тирион знал толк в хороших пирах. Но иногда он мог довольствоваться и очень простыми закусками.

Ингредиенты:

Консервированная кукуруза (1 банка 300 г)

Свежее яйцо (1 шт)

Пшеничная мука (45 г 3 ст.л.)

Молоко (45 мл 3 ст.л.)

Соль морская (по вкусу)

Перец черный молотый (щепотка)

Масло растительное (для жарки)

Приготовление:

Кукурузу откиньте на дуршлаг, дайте стечь жидкости.

В глубокой миске вилкой взбейте яйцо с молоком, постепенно введите муку до образования однородной массы.

Добавьте кукурузные зерна, приправьте солью и перцем, аккуратно перемешайте.

На хорошо разогретую сковороду с маслом выкладывайте столовой ложкой порции теста, формируя свободные кружки.

Обжаривайте на среднем огне 2-3 минуты с каждой стороны до аппетитного золотистого оттенка.

Секрет: Для особой пышности можно добавить 1/2 ч.л. разрыхлителя в тесто. Подавать лучше всего со сметаной или пикантным соусом на ваш выбор, пишет Дзен-канал «Едим Дома» с Юлией Высоцкой».

