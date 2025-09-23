Любимую курицу Джона Сноу можно готовить на ужин хоть каждый день: три блюда из «Игры престолов», которые получаются у всех

Джордж Мартин не просто придумал захватывающий мир — он наполнил его такими вкусными описаниями еды, что сразу хочется за стол. Пока персонажи «Игры престолов» плели интриги в тексте оригинального источника и на экране, они не забывали и про сытные пиры.
А ведь самые культовые блюда Вестероса можно повторить на обычной кухне. В Сети переработали описанные в книгах рецепты, заменив экзотические ингредиенты доступными аналогами. Получилось вкусно и атмосферно.
Курица в меду Джона Сноу
Даже в суровых землях за Стеной знали толк в хорошей еде.
Ингредиенты:
Курица целиком
Сливочное масло (2 ст.л.)
Яблочный уксус (250 мл)
Мед жидкий (180 мл)
Сушеная клюква/изюм (50 г)
Листочки сушеной мяты
Морская соль
Приготовление:
Духовой шкаф разогрейте до 200°C.
Тушку натрите смесью мягкого масла с солью, отправьте запекаться на решетке около 60 минут.
В сотейнике соедините уксус с медом, добавьте мяту и ягоды. Томите на минимальном огне, пока масса не уменьшится вдвое.
Горячую курицу щедро покройте густым соусом и оставьте пропитаться.
Секрет: Кислинка уксуса идеально балансирует сладость меда, а ягоды дают приятные фруктовые нотки. Мята добавляет свежести. Подавайте с печеным картофелем или сезонными овощами.
Жареная рыбка Серсеи
Могущественная Серсея тоже знала толк в простых радостях — например, в ароматной жареной рыбке с хрустящей корочкой.
Ингредиенты:
Филе белой рыбы (500 г)
Пшеничная мука (120 г)
Куриное яйцо (1 шт)
Панировочные сухари (150 г)
Рафинированное масло (для фритюра)
Лимон (для сервировки)
Морская соль (по вкусу)
Приготовление:
Охлажденное филе нарежьте порционными ломтиками толщиной 2-3 см.
Организуйте три тарелки: с просеянной мукой, взбитым яйцом и сухарями.
Каждый кусочек последовательно обваляйте в муке, окуните в яичную смесь, затем плотно облепите сухарной крошкой.
В раскаленном масле обжаривайте рыбу по 3-4 минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки.
Секрет: Для идеальной хрустящей корочки после панировки дайте рыбе полежать 5 минут перед жаркой. Подавайте с лимонными дольками и свежим салатом.
Кукурузные оладьи Тириона
Тирион знал толк в хороших пирах. Но иногда он мог довольствоваться и очень простыми закусками.
Ингредиенты:
Консервированная кукуруза (1 банка 300 г)
Свежее яйцо (1 шт)
Пшеничная мука (45 г 3 ст.л.)
Молоко (45 мл 3 ст.л.)
Соль морская (по вкусу)
Перец черный молотый (щепотка)
Масло растительное (для жарки)
Приготовление:
Кукурузу откиньте на дуршлаг, дайте стечь жидкости.
В глубокой миске вилкой взбейте яйцо с молоком, постепенно введите муку до образования однородной массы.
Добавьте кукурузные зерна, приправьте солью и перцем, аккуратно перемешайте.
На хорошо разогретую сковороду с маслом выкладывайте столовой ложкой порции теста, формируя свободные кружки.
Обжаривайте на среднем огне 2-3 минуты с каждой стороны до аппетитного золотистого оттенка.
Секрет: Для особой пышности можно добавить 1/2 ч.л. разрыхлителя в тесто. Подавать лучше всего со сметаной или пикантным соусом на ваш выбор, пишет Дзен-канал «Едим Дома» с Юлией Высоцкой».
