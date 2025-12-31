Меню
Киноафиша Статьи Кажется, нас водили за нос 35 лет: что за фильм смотрел Кевин в комедии «Один дома»?

31 декабря 2025 09:25
Кадр из фильма «Один дома»

Оказывается, сцены гангстерской драмы сняли специально. 

Фильм «Один дома» от режиссёра Криса Коламбуса и сценариста Джона Хьюза появился на экранах в 1990 году. За прошедшие 35 лет его сюжет выучили наизусть миллионы поклонников по всему миру.

Многие прекрасно помнят ту самую «гангстерскую» ленту, которую смотрел Кевин, чтобы напугать незадачливых грабителей. Эта сцена стала одной из самых популярных, а фраза «сдачу оставь себе, грязное животное» давно превратилась в узнаваемый мем.

Однако интересный факт — такой фильм в реальности никогда не существовал.

Сцена в фильме «Один дома»

Знаменитый эпизод из «Одного дома» с чёрно-белым фильмом оказался постановкой. Маленький Кевин использовал его, чтобы напугать сначала грабителей и курьера, а позже — работников отеля во второй части.

Зрители долго думали, что на экране настоящая классика кино под названием «Ангелы с грязными душами». Но этот фрагмент целиком создали специально для комедии, и никакого оригинального фильма не существует.

Кадр из фильма «Один дома»

Фейковый фильм

Режиссёр Крис Коламбус снял эти фрагменты отдельно для своей новогодней комедии и её сиквела. Название, которое звучит в сцене, — «Ангелы с грязными душами» — вероятно, отсылает к классической картине 1938 года «Ангелы с грязными лицами».

Ту самую ленту снял Майкл Кертиц, а главную роль в ней сыграл Джеймс Кэгни. Скорее всего, создатели «Одного дома» использовали эту пасхалку намеренно.

Фото: Кадры из фильма «Один дома» (1990)
Светлана Левкина
