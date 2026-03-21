Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Любимое блюдо Ферита можно попробовать, не улетая в Турцию: рецепт пахлавы с фисташкой из «Зимородка»

21 марта 2026 07:29
Кадр из сериала «Зимородок»

Вкус получается незабываемым.

В турецких сериалах еда часто выглядит так, что хочется немедленно её попробовать. Особенно запомнилась пахлава с фисташкой, которая появилась в «Зимородке» в самом начале отношений Сейран и Ферита.

Это лакомство подойдёт только тем, кто любит очень сладкое, — вкус у него насыщенный и приторный. Зато приготовить его можно прямо на своей кухне, не выезжая за рубеж.

Ингредиенты

Для приготовления пахлавы понадобятся следующие продукты. Грецкие орехи — 250 граммов, их нужно измельчить. Фисташки без соли — столько же. Одна упаковка теста фило. Сливочное масло — 200 граммов.

Для сиропа: 150 миллилитров воды, 200 граммов сахара и 150 граммов акациевого мёда. Также потребуется чайная ложка молотой корицы.

Кадр из сериала «Зимородок»

Рецепт

Духовку разогревают до 180 градусов. Измельчённые орехи смешивают со 150 граммами сахара и корицей. Сливочное масло растапливают на слабом огне.

Противень застилают пергаментом, смазывают его маслом. Тесто фило размораживают, раскладывают на столе и накрывают слегка влажным полотенцем, чтобы не пересыхало. Листы теста выкладывают по одному, каждый смазывая маслом.

Примерно на четвёртом слое распределяют часть ореховой смеси, затем снова тесто и масло. Процесс повторяют, пока не закончатся листы. Сверху тесто разрезают на ромбы и отправляют в духовку на 45–50 минут.

Для сиропа в кастрюле смешивают воду, оставшийся сахар и мёд, варят около десяти минут. Готовую пахлаву достают, ещё раз нарезают и заливают сиропом.

Фото: Кадры из сериала «Зимородок»
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше