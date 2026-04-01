Так поженились в итоге Алладин и Жасмин или нет? Настоящие концовки любимых мультсериалов 90-х

В детстве, в 90-е, мы внимательно смотрели телепрограмму и не хотели пропускать любимые мультсериалы. Кто‑то ждал воскресного вечера ради диснеевских мультфильмов на Останкино, а потом на РТР. Кто‑то мчался со школы, чтобы успеть на дневной мультблок на СТС. Но смотреть все серии подряд удавалось не всегда: трансляции часто прерывали, и многие сюжеты остались незакончены. Поэтому сейчас немногие помнят, чем же завершились те детские истории.

Мы собрали подборку концовок популярных в 90‑е мультсериалов, которые тогда смотрели почти все дети.

Приключения медведей Гамми

Этот сериал на 65 серий выходил в 1985–1991 годах и стал первой попыткой студии Уолта Диснея в длительной анимации. Это один из немногих диснеевских сериалов с логичным финалом, но назвать его однозначно счастливым нельзя. В финальной серии под названием «Король Икторн» злой герцог Икторн с помощью термитов и своих гоблинов сначала уничтожает долину Гамми и захватывает замок Данвин. Тем не менее медведи умудряются сорвать его планы — в итоге Икторн остаётся без замка Дрекмор и без гоблинов. Дом Гамми стал непригодным для жизни, поэтому семье пришлось переехать в Урсалию к племени Барбиков. В России эту серию официально показали только в 2009 году на СТС.

Диснеевский сериал на 65 серий про команду спасателей‑грызунов под руководством Чипа и Дейла в 90‑е годы был очень популярен у нас. Сам сериал не имел явного финала. В последней выпущенной серии под названием «Гориллам не нужны бриллианты» спасатели, как обычно, помогают горилле Куку спасти её котёнка от Толстопуза, который шантажом заставлял её воровать драгоценности. Зато в сатирическом полнометражном фильме 2022 года, действие которого происходит спустя тридцать лет, фанатов удивил неожиданный поворот: героиня‑мышка‑механик Гаечка оказалась замужем за мухой Вжиком и родила ему 42 ребёнка, которых прозвали мышемухами.

Телесериал про Аладдина на 86 серий выходил в 1994–1995 годах и продолжал события первых двух полнометражных картин. После последней серии под названием «Великий раздор», где Аладдин находит камень с заточённой в нём злобной королевой Делукой и её братьями, ситуация осталась открытой. Все вопросы закрыл лишь третий полнометражный фильм «Король разбойников» (1996): в нём Аладдин и Жасмин наконец поженились, Джинни остался жить с ними, а попугай Яго отправился на поиски приключений вместе с недавно появившимся отцом Аладдина, Касимом.