«Лысый, толстый, старый — ни рыба, ни мясо»: в 8 сезоне «Скорой помощи» хейт обрушился и на Куценко, а все из-за сценария

Восьмой сезон «Скорой помощи» снова собрал вокруг себя армию постоянных зрителей — и, как водится, почти сразу разделил их на лагеря. Возвращение Гоши Куценко в образе Кулыгина могло стать тихим удовольствием для поклонников, но вместо этого превратилось в маленькую народную дискуссию. И местами — в очень эмоциональную.

Кулыгин: от харизматичного лидера к «тюфяку»?

Если верить отзывам, зрители всё чаще говорят одно и то же: герой Куценко будто выцвел. В ранних сезонах Кулыгин был решительным, жёстким, даже резким — тем, кто готов идти на конфликт ради пациента. Теперь же многие зрители видят перед собой почти другого человека: мягкого, нерешительного, местами — инфантильного.

«Как врач — молодец, но как мужик…» — пишут на форуме, и эта фраза стала почти мемом обсуждения. Герою явно не хватает той самой внутренней искры, за которую его когда-то и полюбили.

Любовные линии: когда эмоций больше, чем смысла

Восьмой сезон неожиданно превратил Кулыгина в объект всеобщего женского интереса. И зрители это заметили — и отреагировали с редкой прямотой. На форумах пишут буквально следующее:

«Сделали из Кости икону, на которую все женщины молятся. Вы это серьезно? Старый, лысый, толстый. Ни рыба, ни мясо»

Фанаты диву даются: откуда вдруг всеобщий восторг? Куценко давно играет персонажа с устоявшимся характером, внешностью и возрастом, поэтому попытки придать ему ореол нового секс-символа вызывают скорее недоумение.

Так что же происходит на самом деле?

Парадокс в том, что Куценко — актёр мощный, харизматичный, опытный. Он может вытянуть драму, комедию, экшен — что угодно. Но в восьмом сезоне его Кулыгин словно потерял опору: между романтическими линиями, внутренними метаниями и странными сценарными решениями герой перестал быть тем живым человеком, за которого переживали.

Зрители ждут другого — честности, остроты, того самого характера, который когда-то сделал Кулыгина сердцем бригады. И если сериал хочет удержать своё место среди любимых медицинских драм, ему придётся вернуться к тому, что действительно работало: сильные персонажи, реальные конфликты, а не бесконечные эмоции «про любовь».

Пока же восьмой сезон «Скорой помощи» напоминает вызов, на который бригада приехала, но диагноз поставить ещё не успела.

