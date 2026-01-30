Лысый Семёнов? Зрители увидели свежие кадры со съемок 8 сезона «Невского» и были удивлены «изуродованным» актером (фото)

Ожидание нового сезона «Невского» заметно нарастает. Зрители давно в предвкушении продолжения, но пока авторы подогревают интерес лишь редкими, зато эффектными кадрами со съёмок.

На этот раз в сеть попали фотографии сцены драки в автобусе — напряжённой, шумной и явно важной для сюжета. По снимкам видно: работа идёт полным ходом, атмосфера на площадке жёсткая и совсем не проходная.

Кинокомпания «Триикс Медиа» подтверждает, что восьмой сезон действительно готовится, однако точную дату премьеры по-прежнему не называют. Известно лишь, что сериал планируют показать осенью 2026 года. Пока никаких трейлеров и официальных анонсов — только фотографии и короткие комментарии от команды.

Новая причёска Семёнова вызвала споры

Отдельную волну обсуждений вызвал обновлённый образ Паши Семёнова. Причёска Антона Васильева многим показалась неудачной. В комментариях зрители пишут жёстко: «Отвратительная причёска», «Испортили внешность», «Зачем так изуродовали героя» (кстати, неугодные комментарии почему-то сразу удаляются, хотя это тоже мнение зрителей). Часть аудитории уверена, что персонаж потерял привычную харизму.

Впрочем, есть и те, кто призывает не делать выводы по паре кадров. В сериале внешние перемены редко бывают случайными — чаще всего за ними стоит сюжетный поворот.

Сколько серий уже сняли

По информации со съёмок, команда уже отсняла 20 серий. Сейчас работа продолжается над эпизодами с 21 по 24, то есть сезон близится к финальной стадии производства. Это означает, что до полноценного анонса осталось не так уж много времени.

Пока зрителям остаётся рассматривать свежие фото и гадать, каким получится новый «Невский». Судя по настроению в сети, интерес к сериалу не только не угас, но стал ещё острее.