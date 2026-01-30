Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Лысый Семёнов? Зрители увидели свежие кадры со съемок 8 сезона «Невского» и были удивлены «изуродованным» актером (фото)

Лысый Семёнов? Зрители увидели свежие кадры со съемок 8 сезона «Невского» и были удивлены «изуродованным» актером (фото)

30 января 2026 14:00
Кадр из сериала «Невский»

Не всем понравился новый образ Антона Васильева.

Ожидание нового сезона «Невского» заметно нарастает. Зрители давно в предвкушении продолжения, но пока авторы подогревают интерес лишь редкими, зато эффектными кадрами со съёмок.

На этот раз в сеть попали фотографии сцены драки в автобусе — напряжённой, шумной и явно важной для сюжета. По снимкам видно: работа идёт полным ходом, атмосфера на площадке жёсткая и совсем не проходная.

Кинокомпания «Триикс Медиа» подтверждает, что восьмой сезон действительно готовится, однако точную дату премьеры по-прежнему не называют. Известно лишь, что сериал планируют показать осенью 2026 года. Пока никаких трейлеров и официальных анонсов — только фотографии и короткие комментарии от команды.

Новая причёска Семёнова вызвала споры

Отдельную волну обсуждений вызвал обновлённый образ Паши Семёнова. Причёска Антона Васильева многим показалась неудачной. В комментариях зрители пишут жёстко: «Отвратительная причёска», «Испортили внешность», «Зачем так изуродовали героя» (кстати, неугодные комментарии почему-то сразу удаляются, хотя это тоже мнение зрителей). Часть аудитории уверена, что персонаж потерял привычную харизму.

Впрочем, есть и те, кто призывает не делать выводы по паре кадров. В сериале внешние перемены редко бывают случайными — чаще всего за ними стоит сюжетный поворот.

Сколько серий уже сняли

По информации со съёмок, команда уже отсняла 20 серий. Сейчас работа продолжается над эпизодами с 21 по 24, то есть сезон близится к финальной стадии производства. Это означает, что до полноценного анонса осталось не так уж много времени.

Пока зрителям остаётся рассматривать свежие фото и гадать, каким получится новый «Невский». Судя по настроению в сети, интерес к сериалу не только не угас, но стал ещё острее.

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
5 эпизодов «Невского», которые зрители до сих пор обсуждают и считают лучшими 5 эпизодов «Невского», которые зрители до сих пор обсуждают и считают лучшими Читать дальше 29 января 2026
«Так круто, что просто невозможно»: «Невский» внезапно стал хитом в Америке – сравнивают с «Во все тяжкие», хвалят Архитектора «Так круто, что просто невозможно»: «Невский» внезапно стал хитом в Америке – сравнивают с «Во все тяжкие», хвалят Архитектора Читать дальше 30 января 2026
Мы видели финал 7 сезона, но ответа не получили: кем на самом деле был архитектор в «Невском» Мы видели финал 7 сезона, но ответа не получили: кем на самом деле был архитектор в «Невском» Читать дальше 26 января 2026
Не только 1 сезон «Невского»: 3 сериала, которые были хитами НТВ в 2016 году Не только 1 сезон «Невского»: 3 сериала, которые были хитами НТВ в 2016 году Читать дальше 30 января 2026
«Посмотрела 2 серии на одном дыхании»: новый сериал «Полная совместимость» получился на уровне «Аутсорса» «Посмотрела 2 серии на одном дыхании»: новый сериал «Полная совместимость» получился на уровне «Аутсорса» Читать дальше 30 января 2026
Эта замена «Первого отдела» на НТВ только расстроила зрителей: ляп на ляпе и смотреть невозможно Эта замена «Первого отдела» на НТВ только расстроила зрителей: ляп на ляпе и смотреть невозможно Читать дальше 29 января 2026
Самый слабый сезон «Черного пса»: после этого зрители бросают смотреть хит НТВ Самый слабый сезон «Черного пса»: после этого зрители бросают смотреть хит НТВ Читать дальше 29 января 2026
Этот сериал НТВ зря называли близнецом «Первого отдела»: «Бледная тень прошлых хитов, даже Паламарчук и Жарков не спасли» Этот сериал НТВ зря называли близнецом «Первого отдела»: «Бледная тень прошлых хитов, даже Паламарчук и Жарков не спасли» Читать дальше 27 января 2026
На «России 1» вышла замена «Лимитчиц» — это позор: «Совершенно бездарное кино» На «России 1» вышла замена «Лимитчиц» — это позор: «Совершенно бездарное кино» Читать дальше 27 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше