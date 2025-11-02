Ляп из «Назад в будущее» не дает покоя зрителям уже 40 лет: откуда Марти вообще взял фен

В прошлом эти бытовые приборы не были так уж распространены.

В культовой трилогии «Назад в будущее» присутствует множество хронологических несоответствий, однако именно эпизод с феном стал предметом особого внимания зрителей. Когда Марти МакФлай оказывается в 1955 году, он разрабатывает стратегию сближения своих будущих родителей.

В рамках своего плана герой облачается в защитный костюм и использует фен в качестве импровизированного плазменного оружия, представляясь инопланетянином «Дартом Вейдером». Вот только вряд ли фены были так уж популярны в 1955 году, что их можно было найти дома у каждого.

Когда изобрели фен

Хотя первые устройства для сушки волос появились еще в конце XIX века, а портативные модели начали выпускаться с 1920-х годов, эти громоздкие конструкции не получили широкого распространения.

Подлинная революция в дизайне и функциональности фенов произошла лишь в 1960-х годах, когда их сделали компактными, безопасными и доступными для массового потребителя. Поэтому появление в фильме современного фена в 1955 году долгое время рассматривалось как ляп.

Откуда у Марти фен

Создатели фильма предусмотрели логическое обоснование этого промаха. В первоначальном варианте сценария присутствовала сцена, где Док Браун из 1955 года, изучая содержимое багажника DeLorean, обнаруживает фен и с недоумением интересуется, неужели в будущем закончились полотенца.

Данный эпизод напрямую объяснял происхождение устройства — оно являлось частью личных вещей, которые Док из 1985 года заранее поместил в машину времени. Эту сцену вырезали при финальном монтаже, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

