Лунтик нашел маму, но за него никто не порадовался: «Где была эта лунная чухня, когда ее сына 15 лет нянчили пчелы?»

В мире анимации настоящие сенсации — большая редкость, особенно если проекту почти двадцать лет. Однако «Лунтику», впервые покорившему экраны в 2006 году, удалось удивить даже своих повзрослевших поклонников.

Полнометражный мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» вызвал настоящий ажиотаж в соцсетях. Причиной стал сюжет, в котором возникала совершенно незнакомая зрителям героиня — мама самого Лунтика. Это неожиданное появление заставило вспыхнуть жаркие споры среди тех, кто вырос на добрых историях о пушистом пришельце и его друзьях.

О чем мультфильм

В новой истории Лунтик решается на главное приключение в своей жизни. Он отправляется на поиски собственной матери. Все эти годы о нём заботились добрые Баба Капа и Дед Шер, но теперь герою нужно найти свой настоящий дом и добраться до самой Луны.

В путь с ним отправляется вся его верная команда. Вместе они движутся к таинственной Чёрной горе. Каждый этап этого фантастического путешествия будет испытывать на прочность их дружбу и проверять, насколько они храбры.

Мнения зрителей

Создатели совершили смелый шаг — спустя 15 лет показали маму главного героя. Однако реакция в соцсетях оказалась неоднозначной. Вместо умиления у многих зрителей возникло недоумение и даже раздражение. Главный вопрос, который задаёт аудитория: где же была эта мама всё то время, пока её сына растили и любили Баба Капа и Дед Шер?