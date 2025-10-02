Лукашин прошёл в самолёт по чужому билету: нелепый киноляп или правда жизни СССР?

Почему сцена из «Иронии судьбы» кажется ошибкой, но на деле отражает реалии советской авиации.

Фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» давно стал классикой.

Но одна сцена вызывает споры зрителей уже не одно десятилетие: как мог Женя Лукашин улететь в Ленинград по чужому билету, да ещё и не показав паспорт?

Многие считают это нелепым киноляпом. Однако если заглянуть в правила полётов 70-х, окажется, что ситуация вовсе не фантастическая.

Билет без паспорта — обычное дело

В 70-е годы для внутренних рейсов в СССР предъявление паспорта при посадке на лайнер не требовалось. На билете указывали лишь фамилию и инициалы, и этого считалось достаточно.

Поэтому Лукашин мог пройти на рейс по чужому билету без всяких проблем. Зрители тех лет не видели в этом ничего странного.

Почему контроль усилили

Ситуация изменилась после трагического события 1970 года — первой попытки угона самолёта в СССР.

Террористы Бразинскасы захватили рейс Батуми–Сухуми и заставили пилотов лететь в Турцию. После этого власти обязали указывать паспортные данные при покупке билетов, но только для рейсов, летавших вблизи границы.

На внутренних направлениях вроде Москва–Ленинград паспорт ещё долго не был нужен, пишет дзен-канал Кинодом.

