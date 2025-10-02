Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Лукашин прошёл в самолёт по чужому билету: нелепый киноляп или правда жизни СССР?

Лукашин прошёл в самолёт по чужому билету: нелепый киноляп или правда жизни СССР?

2 октября 2025 19:05
«Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Почему сцена из «Иронии судьбы» кажется ошибкой, но на деле отражает реалии советской авиации.

Фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» давно стал классикой.

Но одна сцена вызывает споры зрителей уже не одно десятилетие: как мог Женя Лукашин улететь в Ленинград по чужому билету, да ещё и не показав паспорт?

Многие считают это нелепым киноляпом. Однако если заглянуть в правила полётов 70-х, окажется, что ситуация вовсе не фантастическая.

Билет без паспорта — обычное дело

В 70-е годы для внутренних рейсов в СССР предъявление паспорта при посадке на лайнер не требовалось. На билете указывали лишь фамилию и инициалы, и этого считалось достаточно.

Поэтому Лукашин мог пройти на рейс по чужому билету без всяких проблем. Зрители тех лет не видели в этом ничего странного.

Почему контроль усилили

Ситуация изменилась после трагического события 1970 года — первой попытки угона самолёта в СССР.

Террористы Бразинскасы захватили рейс Батуми–Сухуми и заставили пилотов лететь в Турцию. После этого власти обязали указывать паспортные данные при покупке билетов, но только для рейсов, летавших вблизи границы.

На внутренних направлениях вроде Москва–Ленинград паспорт ещё долго не был нужен, пишет дзен-канал Кинодом.

Также прочитайте: После выхода «Электроника» школьники сходили с ума по этому мопеду: легендарная «Верховина» и её цена в СССР

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
40 млн рублей за квартиру: сейчас Катерине из «Москвы слезам не верит» пришлось бы брать взятки ради элитного жилья 40 млн рублей за квартиру: сейчас Катерине из «Москвы слезам не верит» пришлось бы брать взятки ради элитного жилья Читать дальше 4 октября 2025
Василий Сталин и фронтовые асы: кто стоял за настоящей «поющей эскадрильей», вдохновившей фильм «В бой идут одни старики» Василий Сталин и фронтовые асы: кто стоял за настоящей «поющей эскадрильей», вдохновившей фильм «В бой идут одни старики» Читать дальше 4 октября 2025
Они сопротивлялись, но режиссёр сказал им важные слова: как уговорили актрис из фильма «А зори здесь тихие» на сцену в бане Они сопротивлялись, но режиссёр сказал им важные слова: как уговорили актрис из фильма «А зори здесь тихие» на сцену в бане Читать дальше 4 октября 2025
Сейчас не выключаете НТВ, а раньше обожали советские детективы? Тогда угадайте в нашем тесте 6 культовых криминальных лент СССР Сейчас не выключаете НТВ, а раньше обожали советские детективы? Тогда угадайте в нашем тесте 6 культовых криминальных лент СССР Читать дальше 3 октября 2025
Вы смеялись над нервным дедом в «Кавказской пленнице», играющим в домино с Балбесом — но знаете ли вы, кем он был на самом деле? Вы смеялись над нервным дедом в «Кавказской пленнице», играющим в домино с Балбесом — но знаете ли вы, кем он был на самом деле? Читать дальше 3 октября 2025
Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово Читать дальше 2 октября 2025
Гайдай получил за это гонорар равный авто! Просто тихо прорекламировал в «Спортлото-82» два продукта — хотите узнать какие? Гайдай получил за это гонорар равный авто! Просто тихо прорекламировал в «Спортлото-82» два продукта — хотите узнать какие? Читать дальше 2 октября 2025
Памятники героям «Офицеров» поставили совсем в других местах: где на самом деле снимали культовый советский хит Памятники героям «Офицеров» поставили совсем в других местах: где на самом деле снимали культовый советский хит Читать дальше 2 октября 2025
Что за аппарат стоял на даче Саахова в «Кавказской пленнице»? «Кристалл-104» был символом роскоши в СССР Что за аппарат стоял на даче Саахова в «Кавказской пленнице»? «Кристалл-104» был символом роскоши в СССР Читать дальше 1 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше