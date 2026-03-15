Луффи — сын Гол Д. Роджера? Во 2 сезоне «Ван-Писа» зря на это намекали — фанаты манги и аниме знают правду

15 марта 2026 19:35
Кадр из сериала «One Piece. Большой куш»

Они связаны иначе.

Во втором сезоне «Ван-Писа» создатели подбросили фанатам очередную загадку, намекнув на личность таинственного сына самого Гол Д. Роджера. И тут же связали этого персонажа с Манки Д. Гарпом, что окончательно запутало зрителей.

Многие поклонники тут же решили, что речь идет о Луффи — уж больно главный герой похож на легендарного пирата и внешне, и характером. Но не тут-то было.

Сюжет

В первом сезоне Луффи твердо решил найти клад Ван-Пис и стать королем пиратов. По дороге он обзавелся командой, которая теперь следует за ним по всем морям и океанам.

Сокровище когда-то спрятал сам Гол Д. Роджер, он же Золотой, перед тем как его казнили. Он в свое время знатно враждовал с вице-адмиралом Гарпом из Морского Дозора, который, как позже выяснилось, приходится Луффи дедом. Хотя во втором сезоне намекнули: при всей ненависти эти двое друг друга уважали.

В новых сериях команда продолжила искать клад и наткнулась на офицера Дозора по фамилии Смокер. Тот сразу заметил, что Луффи до жути похож на Роджера.

И зрители предположили: а не сын ли Луффи Роджера, раз такое сходство? Но те, кто знаком с мангой Эйитиро Оды, точно знают — это совсем не так.

Реальный сын Роджера

В манге и аниме уже давно раскрыли, кто на самом деле приходится сыном Гол Д. Роджеру. Это Портгас Д. Эйс. Гарп не подвел старого врага и забрал мальчика к себе, воспитав как собственного. Поэтому Эйс и Луффи с детства выросли как братья, хоть и не кровные.

Всех троих — и Роджера, и Эйса, и Луффи — объединяет «Воля Д.». Во вселенной «Ван-Пис» это такая особая сила, которая живет в людях, помешанных на свободе, риске и вечных приключениях. И еще их выдает загадочная буква «Д.» в именах.

Netflix недавно подтвердил: в третьем сезоне наконец покажут Портгаса Д. Эйса. Роль отдали актеру Шоло Маридуэнья, съемки уже вовсю идут. Так что встреча Луффи с легендарным названым братцем не за горами.

Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Почему Чоппера из «Ван-Пис» так странно зовут: знают только те, кто учил японский Почему Чоппера из «Ван-Пис» так странно зовут: знают только те, кто учил японский Читать дальше 14 марта 2026
100% из 100% на RT: второй сезон «Ван-Пис» вышел и сразу стал абсолютным хитом Netflix 100% из 100% на RT: второй сезон «Ван-Пис» вышел и сразу стал абсолютным хитом Netflix Читать дальше 13 марта 2026
Киллиан Мерфи назвал один из главных недостатков красавчика Томаса Шелби: «Она по-настоящему уродливая» Киллиан Мерфи назвал один из главных недостатков красавчика Томаса Шелби: «Она по-настоящему уродливая» Читать дальше 17 марта 2026
Николь Кидман рассказала о своей худшей постельной сцене: а ведь этот сериал был хитом HBO Николь Кидман рассказала о своей худшей постельной сцене: а ведь этот сериал был хитом HBO Читать дальше 17 марта 2026
Такого еще не было: в третьем сезоне «Дома дракона» для зрителей готовят «эксперимент» — кажется, он касается принца Дейрона Таргариена Такого еще не было: в третьем сезоне «Дома дракона» для зрителей готовят «эксперимент» — кажется, он касается принца Дейрона Таргариена Читать дальше 16 марта 2026
Этот исторический сериал Netflix возмутил даже Цискаридзе: «Я просто хохотал до упаду» Этот исторический сериал Netflix возмутил даже Цискаридзе: «Я просто хохотал до упаду» Читать дальше 16 марта 2026
Только одну фразу в «Андоре» не пропустил Disney: ее вырезали, но не без следа Только одну фразу в «Андоре» не пропустил Disney: ее вырезали, но не без следа Читать дальше 16 марта 2026
Реализм в «Больнице Питт» зашкаливает неслучайно: в команду актеров затесался настоящий медбрат Реализм в «Больнице Питт» зашкаливает неслучайно: в команду актеров затесался настоящий медбрат Читать дальше 16 марта 2026
В «нулевые» по красавчику Джеку из «Остаться в живых» сходили с ума: Мэттью Фокс впервые объяснил, куда исчез на 20 с лишним лет В «нулевые» по красавчику Джеку из «Остаться в живых» сходили с ума: Мэттью Фокс впервые объяснил, куда исчез на 20 с лишним лет Читать дальше 15 марта 2026
