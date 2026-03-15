Луффи — сын Гол Д. Роджера? Во 2 сезоне «Ван-Писа» зря на это намекали — фанаты манги и аниме знают правду

Во втором сезоне «Ван-Писа» создатели подбросили фанатам очередную загадку, намекнув на личность таинственного сына самого Гол Д. Роджера. И тут же связали этого персонажа с Манки Д. Гарпом, что окончательно запутало зрителей.

Многие поклонники тут же решили, что речь идет о Луффи — уж больно главный герой похож на легендарного пирата и внешне, и характером. Но не тут-то было.

Сюжет

В первом сезоне Луффи твердо решил найти клад Ван-Пис и стать королем пиратов. По дороге он обзавелся командой, которая теперь следует за ним по всем морям и океанам.

Сокровище когда-то спрятал сам Гол Д. Роджер, он же Золотой, перед тем как его казнили. Он в свое время знатно враждовал с вице-адмиралом Гарпом из Морского Дозора, который, как позже выяснилось, приходится Луффи дедом. Хотя во втором сезоне намекнули: при всей ненависти эти двое друг друга уважали.

В новых сериях команда продолжила искать клад и наткнулась на офицера Дозора по фамилии Смокер. Тот сразу заметил, что Луффи до жути похож на Роджера.

И зрители предположили: а не сын ли Луффи Роджера, раз такое сходство? Но те, кто знаком с мангой Эйитиро Оды, точно знают — это совсем не так.

Реальный сын Роджера

В манге и аниме уже давно раскрыли, кто на самом деле приходится сыном Гол Д. Роджеру. Это Портгас Д. Эйс. Гарп не подвел старого врага и забрал мальчика к себе, воспитав как собственного. Поэтому Эйс и Луффи с детства выросли как братья, хоть и не кровные.

Всех троих — и Роджера, и Эйса, и Луффи — объединяет «Воля Д.». Во вселенной «Ван-Пис» это такая особая сила, которая живет в людях, помешанных на свободе, риске и вечных приключениях. И еще их выдает загадочная буква «Д.» в именах.

Netflix недавно подтвердил: в третьем сезоне наконец покажут Портгаса Д. Эйса. Роль отдали актеру Шоло Маридуэнья, съемки уже вовсю идут. Так что встреча Луффи с легендарным названым братцем не за горами.