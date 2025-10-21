Лучший ужастик в истории по версии Мэтта Дэймона вышел ровно 50 лет назад: крови море, а вот убийцу не видно до последнего

Актер уверен, что ничего лучше уже не снимут.

Мэтт Дэймон – парень, привыкший спасать мир. Он был Джейсоном Борном, астронавтом, застрявшим на Марсе, и солдатом в фильмах Спилберга. Но хорроры в его фильмографии не водятся – по крайней мере, пока. Зато как зритель он в них прекрасно разбирается.

И, по его словам, идеальный ужастик человечество уже видело.

Пятьдесят лет назад Стивен Спилберг выпустил фильм, который научил зрителей бояться воды. «Челюсти» (1975) — кино, где страх живёт в невидимом, а чудовище прячется почти у всех на виду. И именно в этом, по мнению Дэймона, заключено совершенство хоррора.

В интервью Rotten Tomatoes актёр называл «Челюсти» «простыми и великолепными» — эталоном того, как ограничения могут стать главным оружием. Механическая акула постоянно ломалась, и Спилберг был вынужден показывать монстра редко.

В итоге страх рождался не на экране, а в воображении. Поддержанный тревожными нотами Джона Уильямса, этот трюк сделал фильм легендарным и запустил карьеру молодого режиссёра.

«Челюсти» стали первым настоящим летним блокбастером — кассовым, остроумным и пугающим. До «Звёздных войн» Спилберга именно этот триллер держал мировой рекорд по сборам, а позже взял три «Оскара».

Но главное, что фильм превратился в учебник для режиссёров всех поколений: от Квентина Тарантино до Джордана Пила. Сам Тарантино, к слову, называл «Челюсти» лучшим фильмом всех времён и признавался, что многому у Спилберга учился — особенно в работе со звуком и монтажом.

С годами кино не потеряло ни капли напряжения. Даже спустя полвека зритель ощущает ту самую тишину перед всплеском, когда камера скользит по воде, а в голове уже звучит зловещий мотив — тум-тум... тум-тум...

Ранее мы писали: Тоже защемило сердце в конце «Заклятия 4: Последний обряд»? Скажите спасибо лучшему фильму в истории MCU – финал вдохновлен именно им