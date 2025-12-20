Меню
Киноафиша Статьи «Лучший сериал за последнее время»: в свежем проекте СТС с Ароновой зрители узнали самих себя — попал точно в цель

20 декабря 2025 09:25
«Праздники»

Третий сезон семейной комедии снова собрал теплые отзывы.

Третий сезон сериала «Праздники» продолжает рассказывать о большой семье, для которой любой повод собраться вместе быстро превращается в разговор о старых обидах, деньгах, амбициях и усталости друг от друга.

Проект СТС по-прежнему держится на узнаваемых ситуациях и актерском ансамбле, в центре которого — Мария Аронова.

Теплая реакция без восторженной слепоты

Зрители встречают продолжение с заметной симпатией. В отзывах часто звучит:

«Лучший сериал за последнее время», «Вот такие сериалы жду с нетерпением», «Душевно и жизненно».

Для аудитории это формат, к которому возвращаются осознанно — без ожидания открытий, но с желанием увидеть знакомые эмоции.

Юмор, который не всем заходит

При этом сериалу регулярно достается за юмор. Его называют «набором бородатых анекдотов» и отмечают утрированность персонажей.

Но даже критики признают: «Праздники здесь где-то на фоне. Но все остальное и смешно, и плакать хочется. Живенько». Для многих это не минус, а понятная условность.

«Праздники»

Актеры как точка опоры

Отдельно зрители выделяют профессионализм артистов: «Игра актеров — только похвалить!»

Герои воспринимаются не как абстрактные типажи, а как собирательные образы знакомых родственников, с которыми зритель сталкивался за тем самым семейным столом.

Почему сериал продолжают смотреть

«Праздники» ценят за ощущение узнавания.

«Сценаристы будто подслушивали разговоры на кухне», — пишут зрители.

Именно это чувство и удерживает аудиторию: сериал не идеализируют, но принимают как честную, пусть и преувеличенную, зарисовку семейной жизни.

Вам будет интересно: Новый хит «Иви»? Сериал «Интересное положение» с Чепурченко стартовал с громкого рейтинга 8.1 — рассказываем, что внутри

Фото: Кадр из сериала «Праздники»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
