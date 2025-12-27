Лучший сериал 2025 года — и дальше тишина: почему все ждут 2 сезон «Аутсорса» с Янковским и будет ли он вообще?

Примерная дата известна, но она не из официальных источников.

«Аутсорс» к концу 2025 года успел сделать редкое для российского сериала — стать не просто хитом, а явлением. В десятках зрительских голосований и рейтингов его уже называют лучшим проектом 2025 года.

И теперь в воздухе висит главный вопрос: если эта история так зацепила миллионы, будет ли у нее продолжение и когда его ждать?

Почему «Аутсорс» стал сериалом года

Первый сезон с Иваном Янковским вышел в Okko в феврале и очень быстро превратился в главный предмет обсуждений. Мрачная тюремная драма про Россию 90-х, смертную казнь и людей, решивших взять правосудие в свои руки, оказалась слишком острой, чтобы пройти незаметно.

Герой Янковского — сотрудник тюрьмы особого режима Константин — запускает схему, при которой родственники жертв сами приводят приговор в исполнение. И сериал говорит не столько о преступлении, сколько о цене мести, вине и грани, за которой справедливость превращается в бездну.

Будет ли второй сезон

Официального анонса от Okko пока нет, но в индустрии уже циркулирует предварительная информация о продолжении. По данным, которые обсуждают продюсеры и дистрибьюторы, второй сезон «Аутсорса» планируют на первую половину 2026 года.

Формат, скорее всего, сохранят прежний: новые серии будут выходить раз в неделю по четвергам — именно так зрители привыкли смотреть первый сезон.

О чем может быть продолжение

Финал «Аутсорса» оставил слишком много открытых линий. Решения Константина не могли пройти бесследно, и логика истории подсказывает: последствия будут жесткими.

Зрители хотят увидеть, к чему приведет эта опасная игра в справедливость и кто в итоге заплатит самую высокую цену. Если второй сезон действительно выйдет, он почти наверняка станет одним из самых ожидаемых релизов 2026 года.

