Лучшим российским сериалом года стал проект с Иваном Янковским: взял главную награду премии «Сделано в России — 2025»

Прошла церемония премии «Сделано в России — 2025» — четырнадцатая по счёту и с тринадцатью номинациями. В театре Ермоловой наградили тех, кого «Сноб» считает создателями будущего в кино, культуре и бизнесе. Но главный интерес вызвал проект с участием Ивана Янковского — его категорию держали в интриге до последнего момента.

Фокус внимания

Победителем в номинации стал сериал «Аутсорс» — работа, которая без громких анонсов попала точно в эмоциональный нерв сезона. Проект собрал контрастные характеры, узнаваемые диалоги и ту самую честную интонацию, за которую зритель всегда цепляется первым. Янковский стал в этой истории не просто центральным героем — он вытянул драму на уровень, где актёр задаёт ритм всему повествованию.

Почему именно он

В шорт-листе были десятки работ, прошедших многоступенчатый отбор: почти 300 заявок, экспертные советы, открытое голосование. «Аутсорс» оказался той точкой сборки, где сошлись темы года — выгорание, переосмысление профессии, хрупкость отношений и необходимость выбирать себя. Именно сочетание актуальности и сильной игры вывело сериал на первое место.

Что это значит для индустрии

Выбор «Сноба» показывает: рынок меняется. Платформы ищут истории, которые говорят на языке зрителя, не прячутся за декорациями и не пытаются копировать западные форматы. «Аутсорс» стал в этом смысле ориентиром — проектом, который доказывает, что современный российский сериал может быть одновременно массовым и умным.

