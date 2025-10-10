Лучший фильм года? Но ведь об этой драме со 100% на RT почти никто не слышал

Время от времени и среди сложных авторских фильмов киноманы находят настоящие жемчужины. Им не досталось достаточно внимания, но те, кто успел посмотреть релизы, ставят им лишь высокие баллы.

Так вышло и со спортивной драмеди «Замирающий» (или «Ифус»). Довольно меланхоличный фильм на самом деле предлагает очень захватывающий сюжет.

Сюжет фильма «Замирающий»

Название фильма в оригинале «Ифус» — это особый медленный бейсбольный бросок. Он становится идеальной метафорой для происходящего на экране.

Действие разворачивается на старом стадионе в маленьком городке Дуглас. Власти решили построить на этом месте школу.

В прохладный октябрьский день на поле встречаются две любительские команды. Трибуны практически пусты. Этот матч становится для игроков последним.

Бейсболисты не хотят уходить со стадиона. Они понимают, что, возможно, впервые в жизни больше не возьмут в руки мяч и биту. Немолодые мужчины, обремененные семьями, прощаются с любимым хобби, которое их объединяло.

Детали фильма «Замирающий»

Ленту даже сложно назвать по-настоящему спортивным фильмом, ведь ни вражды между давними соперниками, ни напряженных игр там нет. Только человеческие судьбы, «завязанные» на бейсболе и старом стадионе.

Несмотря на отсутствие широкого проката, фильм все же сумел затронуть аудиторию. Особенно успешен релиз стал у критиков.

По состоянию на октябрь 2025 года, «Замирающий» имеет рейтинг свежести в 100% от профи-экспертов на Rotten Tomatoes на основе 79 обзоров. Это делает его едва ли не лучшим фильмом года — именно так нескромно его называют отдельные критики в рецензиях.

