Лучший фильм Бэя за 25 лет, на который никто не пошел в кино: почему «Скорая» провалилась в прокате

7 октября 2025 13:17
Кадр из фильма «Скорая»

Лента потерпела фиаско.

Современный кинопрокат превратился в безжалостные гонки со временем: фильмам отводятся считанные дни, чтобы доказать свою состоятельность. Сокращающиеся «окна» между премьерой и стриминговым релизом обрекли множество достойных картин на забвение.

Яркой жертвой этой системы стала «Скорая» Майкла Бэя. Режиссер мог громко вернуться с этим релизом, но провалился.

Сюжет фильма «Скорая»

Отчаявшийся ветеран Уилл Шарп оказывается в безвыходной ситуации — ему срочно нужны средства на дорогостоящую операцию для жены. Единственным, к кому он может обратиться, становится его авантюрный сводный брат Дэнни, давно вынашивающий криминальные планы. Только он соглашается помочь, но предлагает свой путь — рискованное ограбление.

Совершенное братьями преступление мгновенно оборачивается хаосом. Вместо побега им приходится брать в заложники тяжелораненого полицейского и парамедика, угнав машину скорой помощи. Теперь Уилл и Дэнни становятся целью масштабной облавы, пытаясь уйти от преследования по улицам Лос-Анджелеса.

Их спасение зависит от жизни раненого офицера. Сохранив его, они могут надеяться на снисхождение правосудия. Но каждый новый поворот событий ставит под угрозу и без того шаткий план братьев.

Кадр из фильма «Скорая»

Неудача с фильмом «Скорая»

Майкл Бэй, некогда король голливудских блокбастеров, в последние годы явно сдавал позиции. На этом фоне «Скорая» задумывалась как триумфальное возвращение — история с узнаваемым почерком постановщика.

Фильм собрал все фирменные элементы режиссера: оглушительные взрывы, головокружительные погони, новаторские съемки с дронов и харизматичного Джейка Джилленхола в центре сюжета. При скромном по меркам Бэя бюджете в 40 миллионов долларов проект выглядел свежим глотком на фоне бесконечных дорогостоящих франшиз.

Парадокс заключался в том, что «Скорая» получила лучшие рецензии от критиков со времен легендарной «Скалы» 1996 года, однако в прокате потерпела фиаско, едва окупив производство. Причины провала многогранны: подмоченная репутация режиссера, невыразительное название, но главное — кризис фильмов среднего бюджета.

Современный зритель выбирает либо суперблокбастеры с бешеными спецэффектами, либо камерные стриминговые проекты. «Скорая», заняв нишу между ними, осталась без своей аудитории — большинство предпочло дождаться релиза на цифровых платформах и не пошло в кино.

Ранее портал «Киноафиша» писал, как Майкл Бэй снимал «Перл-Харбор».

Фото: Кадры из фильма «Скорая» (2022)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
