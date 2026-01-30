Лучшие экранизации Агаты Кристи: в списке есть в том числе один советский фильм

Агата Кристи, как никто другой, смогла создать захватывающие миры детективных тайн.

Агата Кристи, признанная королева детективного жанра, оставила читателям множество произведений, которые стали основой для большого количества фильмов и сериалов. Давайте познакомимся с самыми известными экранизациями ее произведений на основе рейтингов IMDb и «Кинопоиска».

Пуаро Агаты Кристи (1989–2013)

Один из самых успешных сериалов, основанных на романах Агаты Кристи, благодаря таланту Дэвида Суше в роли Эркюля Пуаро. Детектив виртуозно расследует преступления вместе с капитаном Гастингсом и главным инспектором Скотланд-Ярда Джеймсом Джаппом. Рейтинг IMDb: 8.6

Свидетель обвинения (1957)

Опытному британскому адвокату предстоит защищать своего клиента на процессе по делу об убийстве, которое таит множество неожиданностей. Рейтинг IMDb: 8.4

Мисс Марпл (2004–2013)

Пожилая незамужняя женщина, которая живет в деревне Сент-Мэри-Мид, помогает своим друзьям и родственникам в раскрытии загадочных убийств.Рейтинг IMDb: 7.8

И никого не стало (2015)

Британский мини-сериал в жанре драмы и триллера. Он был снят по мотивам романа Агаты Кристи «Десять негритят». Рейтинг IMDb: 7.8

Смерть на Ниле (1978)

Во время круиза по Нилу убита наследница многомиллионного состояния, которая недавно вышла замуж за избранника своей подруги. За дело берется Эркюль Пуаро. Рейтинг IMDb: 7.3. У этого проекта великолепный рейтинг и на «Кинопоиске» — 7.8

«Десять негритят» (1987)

Советская экранизация романа Агата Кристи, снятая Станиславом Говорухиным. Десять незнакомцев оказывается в ловушке на загадочном острове. Рейтинг «Кинопоиска» — 8.2

«Убийство в Восточном экспрессе» (1974)

Эркюль Пуаро расследует загадочное убийство, произошедшее в легендарном поезде. Рейтинг на «Кинопоиске» — 7.4