Лучшей экранизацией Агаты Кристи по сей день считается этот фильм 1974 года: новинки даже рядом не стояли

27 сентября 2025 22:00
Кадр из фильма «Убийство в Восточном экспрессе»

По крайней мере, сама писательница его одобряет.

Агата Кристи много раз видела, как её романы переносили на экран — иногда с успехом, иногда с отклонениями от текста, которые ей самой не нравились. Но «Убийство в Восточном экспрессе» (1974) стало редким исключением: именно этот фильм писательница назвала одной из двух экранизаций, которые её по-настоящему устроили.

Верность книге и одобрение самой Кристи

В отличие от многих адаптаций, лента режиссёра Сидни Люмета максимально сохранила дух романа. Изменения были минимальными, а сюжет остался таким же изящно выстроенным, как у Кристи.

Даже её критика свелась к мелочи — ей не понравились усы Пуаро. Для автора, обычно недовольного театральными и кинематографическими интерпретациями, это было почти признанием в любви.

Альберт Финни и ансамбль звёзд

Кадр из фильма «Убийство в Восточном экспрессе»

Главную роль исполнил Альберт Финни, сыгравший Эркюля Пуаро с эксцентричностью, но без карикатурности. Компанию ему составил блестящий актёрский состав: Лорен Бэколл, Шон Коннери, Энтони Перкинс, Мартин Бальзам.

А Ингрид Бергман получила за роль Греты Олссон «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Такой набор имён сделал фильм событием мирового уровня.

Загадка, основанная на реальности

Острота романа Кристи — в невероятной развязке и вдохновении реальным делом: похищением сына Чарльза Линдберга. Это придало истории вес и драматичность.

В фильме 1974 года удалось сохранить то же чувство «невозможного преступления», где каждый подозреваемый скрывает свою тайну, а Пуаро вынужден принимать не только логическое, но и моральное решение.

Почему версия Браны уступает

Фильм Кеннета Браны (2017) был зрелищным и успешным, но позволил себе вольности, которые фанаты восприняли болезненно. В отличие от него версия 1974 года дышит атмосферой романа — от антуража роскошного поезда до гламурных, но правдоподобных персонажей. Эта экранизация выглядит не как современный пересказ, а как живая книга, перенесённая на экран.

Детектив вне времени

«Убийство в Восточном экспрессе» (1974) стало классикой не только жанра, но и мирового кино. Атмосфера, стиль, актёрская игра и уважение к первоисточнику делают его лучшей экранизацией Кристи, к которой возвращаются снова и снова. Даже спустя полвека фильм остаётся эталоном того, как нужно снимать великие детективы.

Ранее мы писали: Замена «Твин Пикс» от Netflix уже в топах на Rotten Tomatoes: критики называют сериал «сенсацией» и ставят 89%.

Фото: Кадр из фильма «Убийство в Восточном экспрессе»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
