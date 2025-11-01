Лучше звоните Гусу? Или Джесси? Какими могли быть спин-оффы сериала «Во все тяжкие»

У шоураннера была четкая позиция на этот счет.

После оглушительного успеха «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» студия Sony горела желанием продолжить франшизу. Перед поклонниками могла открыться целая вселенная с новыми историями полюбившихся героев.

Однако создатель Винс Гиллиган выбрал другую стратегию. Он предложил сделать паузу и двинуться вперед, оставив прошлое позади. И на такое решение у него была своя веская причина.

Сериал «Во все тяжкие»

Культовый сериал «Во все тяжкие» дебютировал в 2008 году и мгновенно завоевал мировое признание. Картина собрала впечатляющие 96% на Rotten Tomatoes и забрала множество статуэток «Эмми». Наградами отметили не только лучшую драму, но и блестящую игру актеров.

Спустя два года после финала на экраны вышел спин-офф «Лучше звоните Солу». Критики встретили его еще теплее, поставив рейтинг 98%. Завершил историю фильм «El Camino: Во все тяжкие» от Netflix, посвященный судьбе Джесси Пинкмана.

Несмотря на завершение франшизы, интерес к ней не угасает. Джанкарло Эспозито, блистательно сыгравший Гуса Фринга, неоднократно выражал желание сняться в спин-оффе о своем персонаже.

Продолжить можно было бы и историю Джесси, тем более слухи о таких планах были. Но все упирается в позицию шоураннера.

Почему Гиллиган отказался продолжать франшизу

Винс Гиллиган объяснил свой отказ от продолжения вселенной «Во все тяжкие» внутренним творческим вызовом. Он хотел понять, способен ли он рассказать другие истории, которые увлекут публику не меньше.

«Я боялся оставлять эту историю тогда. И мне и сейчас страшно», — поделился шоураннер.

Пока Винс Гиллиган не планирует возвращаться к этой вселенной. Однако если у него возникнет подходящая идея, студия Sony наверняка поддержит новый проект.

Сейчас силы Гиллигана направлены на проект «Из многих» для Apple TV. Сериал рисует мир, пораженный необычным вирусом. Он принуждает людей к постоянному счастью.

Но главная героиня, вопреки всему, оказывается единственной, кто сохранил иммунитет к этой навязанной эйфории.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Гиллиган спрятал пасхалки из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» в свой новый сериал.