Меню
Русский English
Отмена
Лучше просто закрыть рот: эту фразу за столом говорят каждый день миллионы людей, но это считается плохим тоном

14 апреля 2026 19:06
Кадр из сериала «Как я встретил вашу маму»

Вот почему вас могут считать невоспитанным.

За общим столом редко задумываются о формулировках, потому что привычные слова звучат автоматически. Почти в каждой компании кто-то произносит «приятного аппетита», считая это проявлением вежливости, только вот именно эта фраза с точки зрения этикета выглядит не такой уж безобидной.

Откуда появилась привычка

Выражение прочно вошло в речь в советское время, когда традиции перед едой изменились и прежние формы общения ушли. Заимствование из французского языка казалось логичным и уместным и фраза быстро закрепилась как универсальное пожелание за столом.

При этом оригинальный контекст был утрачен. Во Франции подобное выражение используется ограниченно и не звучит в любой ситуации. Культурная разница постепенно стерлась, а привычка осталась.

Почему это считается ошибкой

Смысл выражения напрямую связан с акцентом на процессе еды, а не на общении. В европейской традиции это воспринимается как смещение внимания с компании на физиологию. За столом ценится атмосфера, разговор и совместное время, а не сам факт приема пищи.

Именно поэтому вежливее звучат другие формулировки. Гостям предлагают «угощаться» или выражают надежду, что блюдо понравится. Такие слова поддерживают диалог и не сводят ситуацию к простому насыщению.

Когда фраза уместна

Существует важное уточнение, которое редко учитывают. Произносить подобное пожелание может тот, кто отвечает за еду. Речь идет о хозяине дома или человеке, который приготовил угощение.

В остальных случаях фраза звучит лишней, хотя большинство продолжает использовать ее по привычке. Разница кажется незначительной, но именно из таких деталей складывается общее впечатление о манерах.

Фото: Кадр из сериала «Как я встретил вашу маму»
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше