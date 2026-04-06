Мы все еще надеемся увидеть 8 сезон: а пока давайте вспомним, чем закончился сериал «Сваты»

Сериал «Сваты» — это популярный семейный проект, рассказывающий на протяжении семи сезонов историю Жени Ковалевой и ее бабушек с дедушками. Женя росла вместе с сериалом и к финалу последнего из снятых сезонов превратилась уже в студентку университета. Многие зрители до сих пор не посмотрели последний сезон. Мы расскажем, чем он закончился

Что было в финале

В седьмом сезоне сериала возлюбленный Жени Джек сделал девушке предложение руки и сердца. Организацию свадьбы девушка доверила своим родственникам. Однако без хаоса не обошлось. Возлюбленный владелицы агентства, которое занималось организацией свадьбы, ее обокрал и семья Бутько-Ковалевы остались без ресторана, ведущего и декораций. В итоге закончилось все отлично. «Сваты» сумели организовать для Жени великолепную свадьбу.

Чем интересен седьмой сезон

С момента шестого сезона минуло несколько лет. Подросла дочь Митяя и Ларисы Надежда. В новом сезоне зрители смогли увидеть рождение нового члена семьи. Катя подарила Леше малыша. Влюбленные поженились раньше Жени и Джека. Также в последнем сезоне зрители смогли увидеть повзрослевших Вику и Никиту Ковалевых. В седьмом сезоне зрители смогли увидеть всех своих любимых актеров — Федора Добронравова, Татьяну Кравченко, Николая Добрынина, Людмилу Артемьеву и других звезд.