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Киноафиша Статьи Лучшая версия Шерлока Холмса на экране — не сериалы с Камбербэтчем или Ливановым, а этот мультик: «Недооцененный алмаз»

Лучшая версия Шерлока Холмса на экране — не сериалы с Камбербэтчем или Ливановым, а этот мультик: «Недооцененный алмаз»

15 августа 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из мультфильма «Великий мышиный сыщик» (1986)

Его пропустили многие зрители.

Вариаций «Шерлока Холмса» в кино и на телевидении существует немало, и у каждой есть свои поклонники. Советскую экранизацию с Василием Ливановым давно считают одной из лучших, а сериал BBC с Бенедиктом Камбербэтчем «Шерлок» показал знаменитого сыщика уже в современном мире.

Но среди самых необычных интерпретаций неожиданно оказался мультфильм, который многие вспоминают с не меньшим удовольствием. «Великий мышиный сыщик» переносит знакомую детективную формулу в мир грызунов, сохраняя характер Холмса, его методы и любовь к сложным загадкам. И, возможно, именно поэтому эта версия классического героя заслуживает гораздо большего внимания, чем кажется на первый взгляд.

Сюжет

Лондон, 1897 год. Вернувшийся после службы в Афганистане доктор Доусон знакомится с мышкой Оливией, которая разыскивает своего исчезнувшего отца. Девочка обращается к знаменитому сыщику Бэзилу с Бэйкер-стрит. Вместе с Доусоном она приходит к детективу, и тот сразу берётся за расследование, обнаружив первые зацепки.

Кадр из мультфильма «Великий мышиный сыщик» (1986)

Детали

«Великий мышиный сыщик» создан по мотивам книг Пола Кэлдоуна и Ив Титус о Бэзиле с Бэйкер-стрит, которые продолжают традицию историй Артура Конан Дойла. Связь с Шерлоком Холмсом заметна сразу: Бэзил вспыльчив, любит переодевания, играет на скрипке, занимается химическими экспериментами и не может пройти мимо нераскрытого преступления.

Главному мышиному сыщику противостоит крыс — прямая параллель с профессором Мориарти. Сюжет долго не раскрывает его настоящие намерения, а развязка с погоней и схваткой явно напоминает знаменитую сцену у Рейхенбахского водопада.

Мультфильм сочетает детективную интригу, классическую анимацию и хорошую музыку, поэтому его интересно смотреть и детям, и взрослым.

«"Недооцененный алмаз" — так лучше всего описать мультик, потому что о нем почти никогда не говорят. И это действительно жаль, ведь это забавный, хорошо сделанный фильм. Это настоящее удовольствие: хорошие персонажи, сюжет и грандиозное приключение», — пишут комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из мультфильма «Великий мышиный сыщик» (1986)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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