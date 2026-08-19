Лучшая роль Боярского не в «Трех мушкетерах», а в этом «шедевре за три копейки»: у фильма до сих пор рейтинг 7,3

От картины остались под впечатлением и критики, и зрители.

Большой бюджет ещё не означает, что фильм автоматически станет успешным. История кино знает немало случаев, когда ограничения в деньгах, наоборот, заставляли создателей искать необычные решения и работать изобретательнее.

Именно так появился один из советских фильмов, который зрители и критики позже называли настоящим «шедевром за три копейки». Речь идёт о картине «Сватовство гусара».

Сюжет

Гусар Налимов влюбляется в Лизу, дочь богатого ростовщика Лоскуткова. Девушка отвечает ему взаимностью, но её отец категорически против такого брака: простого военного он считает недостойной партией для дочери и пытается расстроить отношения.

Тогда Налимов решает действовать хитростью. Он разрабатывает необычный денежный план, который должен проучить жадного Лоскуткова и одновременно помочь ему получить согласие на свадьбу.

Детали

Летом 1979 года «Мосфильм» утвердил сценарий музыкальной комедии «Сватовство гусара», режиссёром которой стала Светлана Дружинина. Основой для фильма послужил водевиль Николая Некрасова о влюблённом гусаре, которому приходится перехитрить жадного отца невесты.

Главные роли получили Елена Коренева и Михаил Боярский. Однако вскоре после начала работы актёр попал в серьёзную аварию. Руководство предлагало заменить его, но Дружинина настояла на продолжении съёмок с Боярским, поскольку уже отснятый материал показал удачное сочетание актёров.

Из-за травмы производство затянулось, а затем фильм едва не закрыли. Бюджет и без того был небольшим, поэтому создателям пришлось экономить буквально на всём: отказаться от части массовых сцен, сократить съёмочную группу и работать в павильонах по ночам, когда аренда обходилась дешевле.

Картина не успела выйти к Новому году 1980-го, как планировалось. Премьеру перенесли на 9 марта, и это в итоге сыграло ей на руку — фильм не затерялся среди праздничных показов и получил все внимание зрителей.

Позже «Сватовство гусара» за скромный бюджет и находчивость создателей стали называть «шедевром за три копейки». Сегодня его рейтинг на Кинопоиске составляет 7,3.

«Жаль, что сегодня почти не снимают таких лёгких, добрых и одновременно изящных фильмов», «Очень приятная и ненавязчивая картина. Для меня лучшая роль Боярского — вовсе не Д’Артаньян, а именно Налимов», «Водевиль видела ещё ребёнком, и с тех пор сохранила к нему тёплое отношение», — пишут комментаторы.

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