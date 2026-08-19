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Лучшая роль Боярского не в «Трех мушкетерах», а в этом «шедевре за три копейки»: у фильма до сих пор рейтинг 7,3

19 августа 2026 17:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Сватовство гусара» (1979)

От картины остались под впечатлением и критики, и зрители.

Большой бюджет ещё не означает, что фильм автоматически станет успешным. История кино знает немало случаев, когда ограничения в деньгах, наоборот, заставляли создателей искать необычные решения и работать изобретательнее.

Именно так появился один из советских фильмов, который зрители и критики позже называли настоящим «шедевром за три копейки». Речь идёт о картине «Сватовство гусара».

Сюжет

Гусар Налимов влюбляется в Лизу, дочь богатого ростовщика Лоскуткова. Девушка отвечает ему взаимностью, но её отец категорически против такого брака: простого военного он считает недостойной партией для дочери и пытается расстроить отношения.

Тогда Налимов решает действовать хитростью. Он разрабатывает необычный денежный план, который должен проучить жадного Лоскуткова и одновременно помочь ему получить согласие на свадьбу.

Кадр из фильма «Сватовство гусара» (1979)

Детали

Летом 1979 года «Мосфильм» утвердил сценарий музыкальной комедии «Сватовство гусара», режиссёром которой стала Светлана Дружинина. Основой для фильма послужил водевиль Николая Некрасова о влюблённом гусаре, которому приходится перехитрить жадного отца невесты.

Главные роли получили Елена Коренева и Михаил Боярский. Однако вскоре после начала работы актёр попал в серьёзную аварию. Руководство предлагало заменить его, но Дружинина настояла на продолжении съёмок с Боярским, поскольку уже отснятый материал показал удачное сочетание актёров.

Из-за травмы производство затянулось, а затем фильм едва не закрыли. Бюджет и без того был небольшим, поэтому создателям пришлось экономить буквально на всём: отказаться от части массовых сцен, сократить съёмочную группу и работать в павильонах по ночам, когда аренда обходилась дешевле.

Картина не успела выйти к Новому году 1980-го, как планировалось. Премьеру перенесли на 9 марта, и это в итоге сыграло ей на руку — фильм не затерялся среди праздничных показов и получил все внимание зрителей.

Позже «Сватовство гусара» за скромный бюджет и находчивость создателей стали называть «шедевром за три копейки». Сегодня его рейтинг на Кинопоиске составляет 7,3.

«Жаль, что сегодня почти не снимают таких лёгких, добрых и одновременно изящных фильмов», «Очень приятная и ненавязчивая картина. Для меня лучшая роль Боярского — вовсе не Д’Артаньян, а именно Налимов», «Водевиль видела ещё ребёнком, и с тех пор сохранила к нему тёплое отношение», — пишут комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «Сватовство гусара» (1979)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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1 комментарий
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