Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Ложки не существует»: это не просто цитата из культовой «Матрицы» — истинный смысл и отсылку поняли не все

«Ложки не существует»: это не просто цитата из культовой «Матрицы» — истинный смысл и отсылку поняли не все

5 января 2026 08:27
Кадр из фильма «Матрица»

За фразой скрывается целое духовное учение.

Среди множества знаменитых киноцитат именно сцена с обсуждением ложки стала философским смыслом «Матрицы». В момент, когда Нео обращается к ребенку в обители Оракула с вопросом о природе истины, тот отвечает максимально сложно.

«Ложки не существует», — говорит он.

Затем мальчик углубляет мысль.

«Пойми — гнется не ложка, а ты», — поясняет он.

Этот обмен репликами содержит центральную идею франшизы: подлинная сила заключается не в управлении внешними объектами, а в трансформации своего восприятия.

Данный эпизод раскрывает весь смысл вселенной «Матрицы».

Ложка как духовное учение

«Матрица», являясь научно-фантастическим экшеном, черпает вдохновение в эстетике кунг-фу и аниме, таких как «Призрак в доспехах».

Метафора с ложкой служит центром этой системы. Концепция о том, что восприятие реальности определяется способностью управлять собственным сознанием, перекликается с принципами дзен-буддизма.

Это учение обретает в фильме буквальное воплощение — как в духовных практиках, так и в боевых искусствах, сцен с которыми в «Матрице» очень много.

Кадр из фильма «Матрица»

Смысл в «Матрице»

Символика ложки органично вписана в центральную тему свободы воли, пронизывающую всю трилогию. Сначала Нео совершает осознанный выбор между иллюзией и суровой реальностью. Однако во второй части раскрывается, что даже его решение оказывается элементом предопределённого цикла.

Несмотря на это, герой продолжает сопротивление, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Ранее портал «Киноафиша» писал, как «Матрица» нагло украла сюжет с таблетками из фильма «Вспомнить всё».

Фото: Кадры из фильма «Матрица» (1999)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Темные очки в «Матрице» носили не все: почему Архитектор и Оракул обходились без них Темные очки в «Матрице» носили не все: почему Архитектор и Оракул обходились без них Читать дальше 3 января 2026
Ужины в большом зале Хогвартса звезды фильмов про Гарри Поттера вспоминали с ужасом: протухшее мясо и запах как из мусорки Ужины в большом зале Хогвартса звезды фильмов про Гарри Поттера вспоминали с ужасом: протухшее мясо и запах как из мусорки Читать дальше 6 января 2026
Кем Пиппин и Мерри приходились Фродо на самом деле: в Братство хоббитов взяли «по блату» Кем Пиппин и Мерри приходились Фродо на самом деле: в Братство хоббитов взяли «по блату» Читать дальше 6 января 2026
4 часа 41 минута перед экраном: Тарантино считает, что «Убить Билла» надо смотреть только так 4 часа 41 минута перед экраном: Тарантино считает, что «Убить Билла» надо смотреть только так Читать дальше 6 января 2026
Роботы, полеты в космос и криосон: в Сети определили, в каком году происходят события «Интерстеллара» — осталось не так уж и долго Роботы, полеты в космос и криосон: в Сети определили, в каком году происходят события «Интерстеллара» — осталось не так уж и долго Читать дальше 3 января 2026
«Худший фильм, когда-либо существовавший на планете»: зрители посмотрели индийского «Гарри Поттера» и остались в шоке «Худший фильм, когда-либо существовавший на планете»: зрители посмотрели индийского «Гарри Поттера» и остались в шоке Читать дальше 2 января 2026
В Сети нашли причину провала сиквелов «Терминатора»: согласитесь, что с Сарой Коннор вечно все было не так? В Сети нашли причину провала сиквелов «Терминатора»: согласитесь, что с Сарой Коннор вечно все было не так? Читать дальше 6 января 2026
Была ли Лили беременна вторым ребенком, когда Волдеморт ворвался в дом Поттеров? Разбираем громкую фанатскую теорию Была ли Лили беременна вторым ребенком, когда Волдеморт ворвался в дом Поттеров? Разбираем громкую фанатскую теорию Читать дальше 6 января 2026
7 фильмов, которые 83-летний Скорсезе любит сильнее своих собственных: здесь и Феллинни, и малоизвестные шедевры 7 фильмов, которые 83-летний Скорсезе любит сильнее своих собственных: здесь и Феллинни, и малоизвестные шедевры Читать дальше 6 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше