«Ловушка сработала»: чем дебютный сериал Добронравова «Никто не знает про Маньпупунёр» загипнотизировал зрителей

19 сентября 2025 21:02
«Никто не знает про Маньпупунёр»

Мини-сериал, снятый Иваном Добронравовым, вызвал горячие споры: одни хвалят атмосферу и финал, другие критикуют за «академичность» и слишком осторожную режиссуру.

«Никто не знает про Маньпупунёр» рассказывает о начинающем режиссёре Никите, которому врачи ставят смертельный диагноз.

Вместо того чтобы сдаться, он собирает школьных друзей и отправляется на плато Маньпупунёр — загадочное место на Северном Урале, где, по легенде, сбываются желания.

В дороге героев ждут не только дикая природа и браконьеры, но и собственные страхи, старые обиды и выбор, от которого не уйти.

Что говорят зрители

На «Айрекоменде» зрители пишут:

«Понравился короткий формат, сериал лёгко смотрелся, а природа просто уивительная, она сама по себе держит внимание».

На «Отзовике» зритель отметил:

«Есть в сериале и маньяк, и мистическая составляющая (впрочем, может это глюки главных героев), так что любителям подобных жанров стоит глянуть этот 4-х серийный фильм».

Но есть более жёсткая реплика:

«В начале всё загадочно, но в четвёртой серии таинственность вывели из сюжета. Зря».

«Ловушка сработала»

Один из самых ярких комментариев прозвучал от автора канала «Киновед в штатском»:

«Авторы сериала "Никто не знает про Маньпупунёр" наверняка рассчитывали огорошить потенциального зрителя шарадой в самом названии, и попали в точку. "Да кто такой этот ваш Маньпупунёр? Его действительно никто не знает? Надо смотреть". Ловушка сработала».

Именно это ощущение любопытства и притягательности объясняет, почему зрители всё-таки включают сериал, несмотря на критику.

Факты со съёмок

Съёмки проходили в Печоро-Илычском заповеднике, а также в Перми и Горнозаводске. В проекте сыграли Александр Метёлкин, Иван Федотов, Антон Момот, Татьяна Марахонич и Лира Кекеева.

Всего в сезоне четыре серии, которые выложили на платформу Okko в один день, 17 сентября 2025 года.

Итог впечатлений

«Никто не знает про Маньпупунёр» вряд ли станет главным событием сезона. Но благодаря атмосфере Урала, мистическим намёкам, модному сюжету из 90-х и человеческим историям он удерживает внимание.

Это тот случай, когда зрители смотрят не ради экшена, а ради эмоций — и в этом смысле дебютный сериал (в качестве режиссёра) Ивана Добронравова сработал.

Также прочитайте: Безупречная Александрова играет врача с изъянами: новый сериал «Дыши» понравится даже тем, кто ругает российские сериалы

Фото: Кадр из сериала «Никто не знает про Маньпупунёр»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
