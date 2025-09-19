«Ловушка сработала»: чем дебютный сериал Добронравова «Никто не знает про Маньпупунёр» загипнотизировал зрителей

«Никто не знает про Маньпупунёр» рассказывает о начинающем режиссёре Никите, которому врачи ставят смертельный диагноз.
Вместо того чтобы сдаться, он собирает школьных друзей и отправляется на плато Маньпупунёр — загадочное место на Северном Урале, где, по легенде, сбываются желания.
В дороге героев ждут не только дикая природа и браконьеры, но и собственные страхи, старые обиды и выбор, от которого не уйти.
Что говорят зрители
На «Айрекоменде» зрители пишут:
«Понравился короткий формат, сериал лёгко смотрелся, а природа просто уивительная, она сама по себе держит внимание».
На «Отзовике» зритель отметил:
«Есть в сериале и маньяк, и мистическая составляющая (впрочем, может это глюки главных героев), так что любителям подобных жанров стоит глянуть этот 4-х серийный фильм».
Но есть более жёсткая реплика:
«В начале всё загадочно, но в четвёртой серии таинственность вывели из сюжета. Зря».
«Ловушка сработала»
Один из самых ярких комментариев прозвучал от автора канала «Киновед в штатском»:
«Авторы сериала "Никто не знает про Маньпупунёр" наверняка рассчитывали огорошить потенциального зрителя шарадой в самом названии, и попали в точку. "Да кто такой этот ваш Маньпупунёр? Его действительно никто не знает? Надо смотреть". Ловушка сработала».
Именно это ощущение любопытства и притягательности объясняет, почему зрители всё-таки включают сериал, несмотря на критику.
Факты со съёмок
Съёмки проходили в Печоро-Илычском заповеднике, а также в Перми и Горнозаводске. В проекте сыграли Александр Метёлкин, Иван Федотов, Антон Момот, Татьяна Марахонич и Лира Кекеева.
Всего в сезоне четыре серии, которые выложили на платформу Okko в один день, 17 сентября 2025 года.
Итог впечатлений
«Никто не знает про Маньпупунёр» вряд ли станет главным событием сезона. Но благодаря атмосфере Урала, мистическим намёкам, модному сюжету из 90-х и человеческим историям он удерживает внимание.
Это тот случай, когда зрители смотрят не ради экшена, а ради эмоций — и в этом смысле дебютный сериал (в качестве режиссёра) Ивана Добронравова сработал.
