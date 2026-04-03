Локации, каст, сюжет и первые подробности: что ждать от «Мосгаз. Дело №12» — собрали все, что известно о хите Первого канала

Съёмки «Мосгаз. Дело №12» уже идут — и это один из тех сезонов, где ставка сделана не на ностальгию, а на масштаб. Мы собрали всё, что известно о продолжении культового ретро-детектива, который держится в эфире с 2012 года и насчитывает уже 12 историй.

О чем новый сезон

События переносят зрителя в 1984 год — время, когда в СССР начинает формироваться автомобильный рынок. Вместе с деньгами приходит и новая преступность: в Москве появляется автомобильная мафия. Серия убийств выглядит не как случайные разборки, а как продуманная схема.

Главным подозреваемым становится Павел Лурье — молодой человек из обеспеченной семьи. Все улики указывают на него, и дело быстро приобретает серьёзный оборот.

Его отец нанимает Черкасова, который уже отошёл от службы, чтобы провести собственное расследование. Впервые бывшие коллеги оказываются по разные стороны — и это меняет правила игры.

Кто снимается и где идут съемки

К постоянному составу (Андрею Смолякову, Марине Александровой, Андрею Мерзликину) добавились новые имена. В сезоне появятся Филипп Янковский, Софья Эрнст, Пётр Скворцов, Елена Подкаминская, Наталья Рогожкина и Полина Гухман. Такой каст заметно расширяет масштаб проекта.

Режиссёром снова стал Евгений Звездаков, работавший над несколькими предыдущими частями, сценарий написал Павел Тетерский. Производством занимается «Русский проект», продюсеры — Константин Эрнст и Денис Евстигнеев.

Съёмки проходят в Москве и в кинопарке «Москино», где воссоздают центр столицы образца 1984 года. Премьера запланирована на 2026 год: сначала на Okko, затем на Первом канале. И судя по теме и актёрскому составу, этот сезон явно претендует на один из самых напряжённых в цикле.