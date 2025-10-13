Ло'ак не просто так чувствует себя изгоем: почему у На'ви 4 пальца?

Он не унаследовал эту черту от матери.

На протяжении дилогии «Аватар» неоднократно подчеркивается, что что у бывших людей пять пальцев, в то время как у коренных жителей На'ви только четыре.

Почему Кэмерон решил выделить этих созданий именно таким образом, неясно, но вероятно, он хотел продемонстрировать, что различия между людьми и На'ви имеются даже на генетическом уровне.

Из-за этого им кстати пришлось использовать восьмеричную систему счисления.

С количеством пальцев на руках связан любопытный факт. В «Аватаре: Путь воды» представили детей Джейка и Нейтири. У троих из них пять пальцев: это Кири, дочь аватара Грейс Огустин, Майлз «Паук» Сокорро, сын Куорича, родившийся на Пандоре, и биологический отпрыск главных героев, младший сын Ло'ак.

Старший сын Нетейам и дочь Туктирей имеют по четыре пальца, видимо, унаследовав эту черту от матери. Это объясняет, почему Ло'ак даже в своей семье ощущает себя изгоем.

