«Литры водки и сплошная клюква»: первое российское фэнтези со сборами 1,2 млрд рублей – жалкая пародия на советскую классику

Есть даже та самая сцена в церкви.

В 2014 году на российские экраны вышел фильм, который стал прорывом как минимум в графе «сборы» – отечественное фэнтези доселе не набирало больше 1 000 000 000 рублей в прокате. «Вий 3D» в итоге оказался громкой, дорогой и невероятно спорной экранизацией гоголевской повести.

И если кассовый успех был налицо, то все остальное вызвало ожесточённые споры. Зрители в отзывах называют картину «клюквой с литрами водки» и пародией на советскую классику 1967 года.

Создатели взяли за основу сюжет о семинаристе Хоме и панночке-ведьме, но щедро разбавили его «горилкой», пьяными казаками и нагромождением цифровых эффектов.

По сюжету в глухую украинскую деревню, которой правит зловещий Вий, попадает британский картограф Джонатан Грин. Вместо мистического ужаса зритель получает кашу из комедийных вставок, гламурной готики в стиле Тима Бертона и неоднозначных актёрских работ.

Сравнение с культовым советским «Вием» 1967 года было неизбежным – и не в пользу новинки.

Если в чёрно-белом фильме Константина Ершова и Георгия Кропачёва царила подлинно леденящая атмосфера, то в версии 2014 года мистика часто подменялась кричащей компьютерной графикой.

Ну а Вий, «с глазами как у мухи», вызывал не ужас, а недоумение.

Фильм не назвать провалом – он качественно снят и местами забавен. Но он стал ярким примером того, как желание угодить массовому зрителю приводят к утрате духа первоисточника.

Для многих «Вий 3D» остался «сборной солянкой» из спецэффектов, и той самой «клюквы», которая, несмотря на кассовые миллиарды, не смогла затмить скромное, но гениальное советское кино.