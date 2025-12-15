Шаламе раскрыл главную интригу «Дюны» — Пол Атрейдес не будет прежним: «Должен произойти заметный сдвиг в его характере»

Тимоти Шаламе точно вернётся к роли Пола Атрейдеса в третьей части эпической саги «Дюна». Более того, актёр лично подтвердил ключевую деталь, которую давно обсуждали поклонники франшизы.

Действие триквела перенесёт зрителей через значительный временной промежуток — по сюжету, с момента событий предыдущего фильма пройдёт около двух десятилетий.

Тимоти Шаламе в фильме «Дюна: Часть третья»

В недавнем телевизионном интервью Тимоти Шаламе раскрыл важные детали о своей роли в грядущем фильме. Актер подтвердил, что его персонаж, Пол Атрейдес, постареет на значительный срок — между событиями картин пройдет от 15 до 20 лет.

Шаламе с явным энтузиазмом отнёсся к этой трансформации.

«Должен произойти заметный сдвиг в его характере», — отметил актер.

Одним из самых заметных внешних изменений станет совершенно новая «причёска» Пола. Как выяснилось, режиссёр Дени Вильнев лично настоял на том, чтобы Шаламе расстался со своими знаменитыми кудрями.

Вместо них герой получил короткую, брутальную стрижку. По всей видимости, так героя Шаламе пытаются в кадре «состарить».

Сюжет фильма «Дюна: Часть третья»

Сюжет третьей части предположительно будет основываться на романе «Мессия Дюны». Действие перенесёт зрителей на 12 лет вперёд: Пол Атрейдес теперь Всемогущий Император, но его правление отмечено кровопролитной войной, унёсшей миллиарды жизней.

По сюжету книги, Пол обнаруживает заговор своих бывших союзников и вступает в борьбу, пытаясь предотвратить ещё большую катастрофу. Он формально женат на принцессе Ирулан, дочери свергнутого императора, но его настоящая любовь — Чани, родившая ему близнецов. Эти дети с рождения обладают невероятными способностями, и с ними связано пугающее пророчество.

Важнейшую роль в этой истории играет Алия Атрейдес — сестра Пола, которая становится новой опорой и надеждой их дома.

Однако режиссёр Дени Вильнев уже доказал, что не боится отходить от первоисточника, творчески переосмысливая ключевые моменты. Например, в его версии Чани, в отличие от книги, не приняла политический брак Пола и ушла в пустыню, а Алия была показана лишь как плод в утробе и в виде видения из будущего.

Поэтому можно ожидать, что и события «Мессии Дюны» на экране получат собственную, переработанную трактовку.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что фанаты считают, что «Дюна 3» будет самым рискованным фильмом Вильнёва.