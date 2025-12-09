Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Лишь в 7 серии хоррор-сериала по Кингу объяснили, почему Оно приходит в образе Пеннивайза: все решила одна случайная фраза

Лишь в 7 серии хоррор-сериала по Кингу объяснили, почему Оно приходит в образе Пеннивайза: все решила одна случайная фраза

9 декабря 2025 12:48
Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

От этого момента у зрителей пробежали мурашки.

Предпоследний эпизод хоррор-сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри» повернул историю так, что фанаты слегка приподнялись в креслах: Танцующий клоун впервые показан не как космическая тварь, а как человек — Боб Грей. И это неожиданное откровение внезапно объясняет то, над чем зрители ломали голову десятилетиями: почему же Оно выбрало именно клоуна.

Цирк, страх и человек, который хотел смешить

Серия переносит зрителей в 1908 год — Дерри ещё не знает, что живёт на проклятой земле, а местный цирк собирает толпы. На арене кувыркается клоун Пеннивайз, и публика ревёт от восторга. За кулисами — маленькая Ингрид, дочь артиста, подаёт отцу реквизит.

У Боба Грея всё ещё болит сердце после смерти жены, но сцена — единственное место, где он оживает. Эта меланхоличная, почти трогательная версия Пеннивайза делает будущий кошмар ещё страшнее — монстр выбрал облик человека, который просто любил свою дочь и профессию.

Момент, когда Оно встретило клоуна

Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

После выступления Боб сталкивается с мальчиком, который замечает: «Ты нравишься детям». Эта детская фраза звучит как пророчество. В лесу, среди темноты, Боб идёт на крик и встречает то, чего не понимает — существо, наблюдающее за ним через маску ребёнка.

Логика проста: дети смеются, значит, доверяют; доверяют — значит, не успеют испугаться, пока не станет поздно. Клоунский костюм оказался идеальной приманкой для хищника, питающегося страхом.

Ингрид Керш и разбитый миф о «добром отце»

Сериал жестоко разрушает иллюзию Ингрид, верящей, что где-то под слоем чудовища её отец еще жив. Но когда Пеннивайз, принявший её детский образ, хладнокровно убивает её мужа, что-то в ней ломается. В финале эпизода Ингрид кричит монстру: «Ты — не мой отец».

И именно в этот момент голова Пеннивайза раскрывается, как капюшон адской хризантемы, показывая мёртвые глаза. Иллюзия исчезает — остаётся только древнее зло, которому когда-то, случайно, приглянулся цирковой грим.

Что будет дальше

История Ингрид ещё не закончена — мы знаем, что её пугающая тень появится снова, когда Беверли Марш войдёт в ту самую квартиру в «Оно 2». Но сейчас главное другое: сериал впервые объяснил главный вопрос мифологии. Пеннивайз выбрал клоуна, потому что однажды увидел, что дети смеются. А смех — всего лишь обратная сторона страха.

Ранее мы писали: «Это что, портал в 2013?!»: много крови, много мата, много наготы — посмотрела «Спартак: Дом Ашура» и хочу еще одну серию.

Фото: Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Вам не кажется, что Пеннивайз кое-кого напоминает? Вот откуда Стивен Кинг взял имя и образ своего жуткого клоуна Вам не кажется, что Пеннивайз кое-кого напоминает? Вот откуда Стивен Кинг взял имя и образ своего жуткого клоуна Читать дальше 10 декабря 2025
Осторожно, спойлеры: точная дата выхода последнего 8 эпизода «Добро пожаловать в Дерри» известна Осторожно, спойлеры: точная дата выхода последнего 8 эпизода «Добро пожаловать в Дерри» известна Читать дальше 10 декабря 2025
«Аркейн» короновали как лучший мультсериал, но есть 5 аниме ничуть не хуже: один «Стальной алхимик» чего стоит «Аркейн» короновали как лучший мультсериал, но есть 5 аниме ничуть не хуже: один «Стальной алхимик» чего стоит Читать дальше 10 декабря 2025
2 сезон «Больницы Питт» стартует под оливье, но финала придется ждать несколько месяцев: продолжение хита HBO будет напряженным 2 сезон «Больницы Питт» стартует под оливье, но финала придется ждать несколько месяцев: продолжение хита HBO будет напряженным Читать дальше 10 декабря 2025
Астрофизик посмотрел 9 научно-фантастических проектов и выделил только один: и это хит от Prime Video на 6 сезонов Астрофизик посмотрел 9 научно-фантастических проектов и выделил только один: и это хит от Prime Video на 6 сезонов Читать дальше 10 декабря 2025
По сюжету некоторым 20, а на деле — больше тридцатки: сколько лет главным героям «Очень странных дел» к 5 сезону По сюжету некоторым 20, а на деле — больше тридцатки: сколько лет главным героям «Очень странных дел» к 5 сезону Читать дальше 10 декабря 2025
Это аниме не зря называют японским «Великолепным веком»: вот только там все наоборот — место Хюррем занял молодой наложник Это аниме не зря называют японским «Великолепным веком»: вот только там все наоборот — место Хюррем занял молодой наложник Читать дальше 10 декабря 2025
В продолжении «Рассказа служанки» восстание в Галааде устроит Ханна: но главный вопрос — вернется ли в «Заветах» Джун? В продолжении «Рассказа служанки» восстание в Галааде устроит Ханна: но главный вопрос — вернется ли в «Заветах» Джун? Читать дальше 10 декабря 2025
В новых сериях «Анатомии страсти» вернется культовая героиня из 1 сезона: этого ждали все фанаты В новых сериях «Анатомии страсти» вернется культовая героиня из 1 сезона: этого ждали все фанаты Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше