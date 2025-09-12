Лишь спустя годы Добрев объяснила, почему ушла из «Дневников вампира»: дело было не в Сомерхолдере

В мире сериалов за кулисами кипят страсти не меньше, чем на экране. Так было и с «Дневниками вампира» — одним из самых популярных проектов 2010-х.

Новая книга редактора Entertainment Weekly Саманты Хайфилл проливает свет на то, почему главная звезда шоу, Нина Добрев (Елена/Кэтрин), решила покинуть проект после шестого сезона. Зрители были уверены — это из-за расставания с Йеном Сомерхолдером (Деймон).

Однако причина была совсем не в обиде на бывшего. Дело в справедливости и гонораре.

Двойная нагрузка без справедливой оплаты

Добрев призналась, что её контракт был прописан только под роль Елены. Однако актрисе приходилось играть и Кэтрин Пирс, что фактически удваивало рабочее время и количество текста.

«Мне приходилось проводить на съёмочной площадке вдвое больше времени и запоминать вдвое больше реплик», — вспоминает она.

При этом гонорар актрисы не дотягивал до уровня её коллег по сериалу — Пола Уэсли (Стефан) и Йена Сомерхолдера.

Запрет на Кэтрин и сопротивление студии

Когда Добрев начала настаивать на справедливой оплате, студия пошла на хитрость — запретила сценаристам прописывать сцены с Кэтрин. По словам шоураннера Джули Плек, им «по телефону передали», что Кэтрин в сценариях больше быть не должно, чтобы не платить актрисе за вторую роль.

Разочарование и решение уйти

К третьему сезону Нине повысили зарплату, но до уровня мужчин-коллег она так и не дотянулась.

«Мне казалось, что весь мой труд не имеет значения, и что я не ровня своим коллегам-мужчинам», — признаётся Добрев.

Именно это ощущение стало одной из главных причин ухода после шестого сезона.

Финал и принципиальная позиция

Добрев всё же вернулась в финале в 2017 году, но процесс переговоров оказался мучительным. Изначально студия предлагала ей гонорар «в пять раз меньше» её прежнего.

«Мне нужно было, чтобы мне платили столько же, сколько и парням. И дело было не в деньгах — а в принципе», — подчёркивает актриса.

Только благодаря вмешательству Джули Плек удалось добиться справедливости — но всего за один эпизод.

История Добрев напоминает: за яркой картинкой и любовными линиями «Дневников вампира» скрывались реальные конфликты и борьба за равенство. Для многих фанатов её слова стали подтверждением того, насколько непросто актрисам даже в успешных проектах добиваться справедливого отношения.

