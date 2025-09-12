Лишь спустя годы Добрев объяснила, почему ушла из «Дневников вампира»: дело было не в Сомерхолдере

В мире сериалов за кулисами кипят страсти не меньше, чем на экране. Так было и с «Дневниками вампира» — одним из самых популярных проектов 2010-х.
Новая книга редактора Entertainment Weekly Саманты Хайфилл проливает свет на то, почему главная звезда шоу, Нина Добрев (Елена/Кэтрин), решила покинуть проект после шестого сезона. Зрители были уверены — это из-за расставания с Йеном Сомерхолдером (Деймон).
Однако причина была совсем не в обиде на бывшего. Дело в справедливости и гонораре.
Двойная нагрузка без справедливой оплаты
Добрев призналась, что её контракт был прописан только под роль Елены. Однако актрисе приходилось играть и Кэтрин Пирс, что фактически удваивало рабочее время и количество текста.
«Мне приходилось проводить на съёмочной площадке вдвое больше времени и запоминать вдвое больше реплик», — вспоминает она.
При этом гонорар актрисы не дотягивал до уровня её коллег по сериалу — Пола Уэсли (Стефан) и Йена Сомерхолдера.
Запрет на Кэтрин и сопротивление студии
Когда Добрев начала настаивать на справедливой оплате, студия пошла на хитрость — запретила сценаристам прописывать сцены с Кэтрин. По словам шоураннера Джули Плек, им «по телефону передали», что Кэтрин в сценариях больше быть не должно, чтобы не платить актрисе за вторую роль.
Разочарование и решение уйти
К третьему сезону Нине повысили зарплату, но до уровня мужчин-коллег она так и не дотянулась.
«Мне казалось, что весь мой труд не имеет значения, и что я не ровня своим коллегам-мужчинам», — признаётся Добрев.
Именно это ощущение стало одной из главных причин ухода после шестого сезона.
Финал и принципиальная позиция
Добрев всё же вернулась в финале в 2017 году, но процесс переговоров оказался мучительным. Изначально студия предлагала ей гонорар «в пять раз меньше» её прежнего.
«Мне нужно было, чтобы мне платили столько же, сколько и парням. И дело было не в деньгах — а в принципе», — подчёркивает актриса.
Только благодаря вмешательству Джули Плек удалось добиться справедливости — но всего за один эпизод.
История Добрев напоминает: за яркой картинкой и любовными линиями «Дневников вампира» скрывались реальные конфликты и борьба за равенство. Для многих фанатов её слова стали подтверждением того, насколько непросто актрисам даже в успешных проектах добиваться справедливого отношения.
