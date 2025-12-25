Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Лишь под конец в «Гачиакуте» появилась Адская Стража: объясняем, кто это, и почему они важны для сюжета аниме

Лишь под конец в «Гачиакуте» появилась Адская Стража: объясняем, кто это, и почему они важны для сюжета аниме

25 декабря 2025 09:25
Кадр из сериала «Гачиакута»

История только начинает набирать обороты.

До появления Адских стражей «Земля» в «Гачиакуте» выглядела пространством, где каждый выживает как может: Чистильщики зачищают мусорных тварей, Рейдеры терроризируют поселения, а закона как такового не существует. Появление Адской стражи меняет правила игры — впервые в этом мире возникает структура, которой боятся даже Дающие.

Кто они и чем отличаются

Адские стражи — фактические блюстители порядка. В отличие от Чистильщиков, они почти не используют Жизненно важные инструменты, делая ставку на физическую подготовку и огнестрельное оружие. Это элитные бойцы, способные подавлять даже сильнейших, и именно поэтому их слово на Земле считается законом.

Контроль над Чистильщиками

Формально Чистильщики подчиняются Адской страже и обязаны отчитываться о последствиях своих операций, особенно если страдают мирные жители. На практике стражи вмешиваются редко — но если что-то привлекает их внимание, последствия бывают жёсткими. Их страх и уважение в этом мире основаны не на морали, а на силе.

Интерес к Сфере и Рудо

Отдельная цель Адской стражи — изучение связи между Землёй и Сферой. Командир отряда «Красные рога» Кёка Нидзику прямо заявляет, что история мира полна пробелов. Рудо как сферит становится для них ключом: анализ его ДНК может дать ответы о происхождении людей Сферы и самом устройстве мира.

Кёка Нидзику и «Красные рога»

Кёка — один из самых опасных и хладнокровных персонажей сериала. Она презирает Дающих, считает их хаотичными и недальновидными, но вынуждена терпеть Чистильщиков, пока те соблюдают правила. Именно её отряд первым выходит на след Рудо, превращая его из беглеца в стратегическую цель.

Личная драма Занки

Адская стража тесно связана с прошлым Занки Нидзику. Он вырос в семье, где служба в страже — норма: сестра Кёка командует отрядом, брат — её заместитель, а мать возглавляет штаб. Провал в академии и поражение от стажёра Хё ломают Занку, и он выбирает путь Чистильщика — решение, которое семья считает позором.

Почему Адские стражи важны для сюжета

Это не просто новая фракция. Адская стража — символ системы, которая только начинает формироваться в мире «Гачиакуты». Они не спасители и не злодеи, а сила, стремящаяся подчинить хаос логике, даже если ради этого придётся уничтожить тех, кто выбивается из схемы. И Рудо — их будущая цель, от которой они точно не откажутся.

Ранее мы писали: Этот испанский сериал 2025 года от Netflix стал шикарной заменой «Настоящему детективу»: и всего 6 серий — ни минуты лишней.

Фото: Кадр из сериала «Гачиакута»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Эти 5 аниме претендуют на звание лучшего в 2025 году: Screen Awards включил в список и «Соло-прокачку» Эти 5 аниме претендуют на звание лучшего в 2025 году: Screen Awards включил в список и «Соло-прокачку» Читать дальше 24 декабря 2025
7 серий позади, а главный ответ впереди: когда же выйдет настоящий финал «Очень странных дел»? Запишите точную дату, чтобывсе не проспать 7 серий позади, а главный ответ впереди: когда же выйдет настоящий финал «Очень странных дел»? Запишите точную дату, чтобывсе не проспать Читать дальше 26 декабря 2025
От HBO до Netflix: 8 сериалов 2026 года, которые могут стать новыми «Игрой престолов» или даже круче От HBO до Netflix: 8 сериалов 2026 года, которые могут стать новыми «Игрой престолов» или даже круче Читать дальше 26 декабря 2025
106 тысяч подписей против отмены: 2 сезон «Декстера: Первородный грех» могут все-таки вернуть — вот что говорит режиссер Маркос Сига 106 тысяч подписей против отмены: 2 сезон «Декстера: Первородный грех» могут все-таки вернуть — вот что говорит режиссер Маркос Сига Читать дальше 26 декабря 2025
«Очень странные дела» с 1,2 млрд просмотров стали абсолютным рекордсменом Netflix: вот какая сцена №1 «Очень странные дела» с 1,2 млрд просмотров стали абсолютным рекордсменом Netflix: вот какая сцена №1 Читать дальше 26 декабря 2025
Объясняем концовку первого сезона «Из многих»: уже понятно, что Винс Гиллиган замыслил продолжение Объясняем концовку первого сезона «Из многих»: уже понятно, что Винс Гиллиган замыслил продолжение Читать дальше 26 декабря 2025
Фанаты «Чернобыля» точно оценят этот политический триллер: The New York Times даже включила сериал в список лучших Фанаты «Чернобыля» точно оценят этот политический триллер: The New York Times даже включила сериал в список лучших Читать дальше 26 декабря 2025
Как «Очень странные дела» связаны с историей о Гарри Поттере: Уилл — это новый «мальчик который выжил»? Как «Очень странные дела» связаны с историей о Гарри Поттере: Уилл — это новый «мальчик который выжил»? Читать дальше 26 декабря 2025
Чем кончается пятый сезон «Эмили в Париже»: такого поступка от героини никто не ожидал, а Лили Коллинз ее полностью оправдала Чем кончается пятый сезон «Эмили в Париже»: такого поступка от героини никто не ожидал, а Лили Коллинз ее полностью оправдала Читать дальше 25 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше