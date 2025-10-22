Меню
Лишь 5 злодеев «Леди Баг и Супер-Кота» сильны настолько, что почти прикончили Маринетт с Адрианом – один из них даже победил, но сжалился

Лишь 5 злодеев «Леди Баг и Супер-Кота» сильны настолько, что почти прикончили Маринетт с Адрианом – один из них даже победил, но сжалился

22 октября 2025 08:27
Лишь 5 злодеев «Леди Баг и Супер-Кота» сильны настолько, что почти прикончили Маринетт с Адрианом – один из них даже победил, но сжалился

Собрали рейтинг самых мощных плохишей.

В «Леди Баг и Супер-Коте» враги появляются едва ли не каждую серию, но лишь немногие действительно доводили героев до грани поражения. Эти пятеро сумели загнать Маринетт и Адриана в угол – и только чудом (или очередным твистом сценаристов) им удалось выжить.

5. Шедибаг и Коготь Нуар – темные отражения героев

Лишь 5 злодеев «Леди Баг и Супер-Кота» сильны настолько, что почти прикончили Маринетт с Адрианом – один из них даже победил, но сжалился

В спецвыпуске «Леди Баг и Супер-Кот: Париж» Леди Баг и Супер-Кот сталкиваются с собственными тенями – злыми версиями самих себя. У Шедибаг и Когтя Нуара те же способности, но подпитанные болью и гневом.

Они хотят заполучить чудеса Леди Баг и Кота, чтобы исполнить свои желания, и сражаются с такой яростью, будто мстят всему миру.

Пока Маринетт и Адриан пытались устоять против зеркальных копий, казалось, что это конец. Спасло их не мастерство, а человечность – герои сумели достучаться до злодеев как люди, а не как супергерои. И впервые «зло» поняло, что может быть другим.

4. Феликс Грэм де Ванили – мастер обмана

Лишь 5 злодеев «Леди Баг и Супер-Кота» сильны настолько, что почти прикончили Маринетт с Адрианом – один из них даже победил, но сжалился

Кузен Адриана, по совместительству один из самых хитрых персонажей вселенной. Ради личной выгоды Феликс готов на всё: он выдает себя за Адриана, получает от Леди Баг чудо Пса и превращается в Феликса Фатома.

Используя способность Fetch, он крадет всю коробку чудес – почти все артефакты, кроме двух главных. В один миг Маринетт теряет всё, что защищала.

Феликс отдает похищенные чудеса Теневому Мотыльку в обмен на Павлинье чудо – и только чудом герои успевают исправить катастрофу. Этот эпизод до сих пор считается самым тяжелым поражением дуэта.

3. Эфемер – любовь, ставшая оружием

Лишь 5 злодеев «Леди Баг и Супер-Кота» сильны настолько, что почти прикончили Маринетт с Адрианом – один из них даже победил, но сжалился

Когда Маринетт и Адриан наконец раскрывают друг другу личности и признаются в чувствах, кажется, что настало счастье. Но именно эта честность и оборачивается трагедией.

Габриэль узнает тайну и, воспользовавшись слабостью сына, превращает Адриана в Эфемера – разрушителя, которого едва ли можно остановить.

Эфемер добровольно отдает чудо Кота своему отцу, а тот почти захватывает чудо Божьей Коровки. Мир висит на волоске, пока Виперион не отматывает время назад, стирая момент откровения.

Если бы не это вмешательство, история закончилась бы поражением героев и победой Зла.

2. Хризалис – разрушительница времени

Лишь 5 злодеев «Леди Баг и Супер-Кота» сильны настолько, что почти прикончили Маринетт с Адрианом – один из них даже победил, но сжалился

В «Леди Баг и Супер-Кот: Лондон. На краю времени» появляется новый тип злодея – умный, расчетливый и одержимый силой. Хризалис крадет чудеса, путешествует во времени и даже узнает личность Леди Баг.

Она проникает в комнату Маринетт, чтобы украсть чудеса Леди Баг и Супер-Кота, и ей почти удается стереть саму ткань реальности. Только вмешательство Банникс и новая форма Маринетт – Хронобаг – спасают вселенную. Без них Париж превратился бы в пустоту.

1. Теневой Мотылёк (Габриэль Агрест) – единственный, кто действительно победил

Лишь 5 злодеев «Леди Баг и Супер-Кота» сильны настолько, что почти прикончили Маринетт с Адрианом – один из них даже победил, но сжалился

Парадоксально, но именно главный злодей сериала добивается успеха. В финале пятого сезона он делает невозможное: парализует Маринетт, забирает оба чуда и вызывает Джимми – существо, способное исполнять желания, соединяя Силу Созидания и Разрушения.

В этот миг Леди Баг полностью бессильна. И хотя в конце Габриэль жертвует собой, технически именно он побеждает: его план срабатывает, а герои выживают лишь потому, что он сам выбирает милосердие.

Именно поэтому «Леди Баг и Супер-Кот» держится на грани между детской сказкой и героической трагедией. Каждый из этих злодеев отражает слабость героев: страх потерять, желание исправить прошлое, стремление к любви.

Ранее мы писали: Хэллоуинские серии «Симпсонов» – лишь пародии на ужастики, но после этих 5 эпизодов становится не до смеха (и страшно засыпать)

Фото: Кадры из сериала «Леди Баг и Супер-Кот»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
