Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Липовый протокол или нечто большее? Что стало настоящей причиной разрыва Швецовой и Платонова в «Тайнах следствия»

Липовый протокол или нечто большее? Что стало настоящей причиной разрыва Швецовой и Платонова в «Тайнах следствия»

9 ноября 2025 19:35
«Тайны следствия»

Разбираемся, почему герои сериала внезапно поставили точку в отношениях.

В «Тайнах следствия» отношения Марии Швецовой и Олега Платонова всегда казались устойчивыми: сложными, противоречивыми, но честными. Поэтому зрителей выбило из колеи, когда пара неожиданно распалась, да ещё и на самой высокой ноте драматизма.

На первый взгляд причина проста — тот самый липовый протокол. Но на деле всё куда сложнее.

Подделка протокола — лишь повод

Формально причиной стало именно нарушение служебных правил. Платонов сознательно изменил протокол допроса, и для Марии это стало ударом по профессиональной этике.

Швецова действительно никогда не любила фальш. Однако многие зрители на форумах высказывают сомнения, что только это могло разрушить столь прочные отношения — слишком долго и трудно они строились.

Выстрел в Черныша и исчезнувшее доверие

По-настоящему всё изменилось после задержания бандита Черныша. Платонов выстрелил на поражение — хотя, как напомнила Мария, он отличный стрелок и давно знает правила: при задержании стреляют по ногам.

Она прямо сказала: он не промахнулся. И впервые за много лет он не смог дать ей честного объяснения.

В этот момент и произошло главное — исчезло доверие. Мария увидела в нём что-то новое, непонятное, а он увидел, что она больше не хочет его услышать.

Что говорят зрители

Обсуждения после выхода этих эпизодов были взрывными. Критика обращена не только к героям, но и к авторам. В комментариях пишут:

«Глупый, нелепый разрыв Маши и Платонова не даёт мне покоя… По мне, Платонов ей подходит больше всех».

Другие выглядят ещё острее: «Совсем не поддаётся никакой логике линия отношений МС и Олега. Ужасно всё и неестественно».

Но самой повторяемой стала фраза:

«Машу превратили в стерву какую-то».

Зрители уверены: её холодность — результат драматургического решения, а не характера, к которому они привыкли.

Однако есть и другая сторона. Некоторые напоминают: Платонов нарушил закон, использовал положение и пытался решать вопросы силой. Для человека, который живёт правилами, это действительно могло стать точкой невозврата.

Итог один: формально причиной стал липовый протокол, но реальной — потерянное доверие.

Также прочитайте: Будущий брак будет далеко не первым: все мужья Марии Швецовой из «Тайн следствия»

Фото: Кадр из сериала «Тайны следствия»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сколько лет Швецовой в сериале «Тайны следствия»? Актриса скрыла настоящий возраст от режиссера Сколько лет Швецовой в сериале «Тайны следствия»? Актриса скрыла настоящий возраст от режиссера Читать дальше 8 ноября 2025
Онлайн стартовал, телеэфир на подходе: 25-й сезон «Тайн следствия» начался со взрыва на юбилее Зои — то ли еще будет Онлайн стартовал, телеэфир на подходе: 25-й сезон «Тайн следствия» начался со взрыва на юбилее Зои — то ли еще будет Читать дальше 6 ноября 2025
2 сезон сериал «Лихие» завершен: что сказал Юрий Быков о конце истории и шансах на продолжение — быть ли 3 сезону или нет? 2 сезон сериал «Лихие» завершен: что сказал Юрий Быков о конце истории и шансах на продолжение — быть ли 3 сезону или нет? Читать дальше 10 ноября 2025
В «Хищнике: Планета смерти» раскрыли тайны расы яутжа — и они куда страшнее, чем можно было представить В «Хищнике: Планета смерти» раскрыли тайны расы яутжа — и они куда страшнее, чем можно было представить Читать дальше 10 ноября 2025
Фильм «Властелин колец» не ответил на главный вопрос: зачем Арагорн десятилетиями жил как странник и скитался по миру? Фильм «Властелин колец» не ответил на главный вопрос: зачем Арагорн десятилетиями жил как странник и скитался по миру? Читать дальше 10 ноября 2025
Трагедия гения: какой диагноз у Родиона Меглина в сериале «Метод» и лечится ли эта болезнь Трагедия гения: какой диагноз у Родиона Меглина в сериале «Метод» и лечится ли эта болезнь Читать дальше 10 ноября 2025
Дата выхода 5 финального сезона «Ведьмака» изменилась: ждали в 2027 году, но теперь прогноз оптимистичнее Дата выхода 5 финального сезона «Ведьмака» изменилась: ждали в 2027 году, но теперь прогноз оптимистичнее Читать дальше 10 ноября 2025
Три детективных сериала, которые смотрят до глубокой ночи и не могут остановиться — только новинки 2025 года Три детективных сериала, которые смотрят до глубокой ночи и не могут остановиться — только новинки 2025 года Читать дальше 10 ноября 2025
Великан без меча, конница без копий: почему «Битва бастардов» в «Игре престолов» — апофеоз абсурда и глупости Великан без меча, конница без копий: почему «Битва бастардов» в «Игре престолов» — апофеоз абсурда и глупости Читать дальше 10 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше