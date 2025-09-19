Линии Дейнерис и Джона Сноу загубили, но эти 3 персонажа получили достойный финал: редкость для 8 сезона «Игры престолов»

Финал культового сериала «Игра престолов» до сих пор вызывает споры и недовольство преданных фанатов. Но несколько персонажей получили концовки, которые зрители сочли по-настоящему честными.

Теон Грейджой: искупление ценой жизни

Из всех героев именно Теон прошёл один из самых болезненных и длинных путей к прощению. Он предал Старков, захватил Винтерфелл, унизил и убил невинных. А потом сам оказался в рабстве у Рамси Болтона, где страдал так, как не пожелал бы и врагу.

Его гибель в финальном сезоне — защита Брана у Древа — стала идеальным завершением арки. Теон умер не трусом, а человеком, который наконец-то вернул себе честь.

Сир Джорах Мормонт: горько-сладкая верность

Любовь Джораха к Дейенерис всегда была безнадёжной, но искренней. Он сопровождал её с самого начала и не раз жертвовал собой ради её безопасности.

Его смерть в битве за Винтерфелл выглядела почти поэтичной: он пал, защищая свою «королеву», так и не дождавшись ответного чувства. Зато умер с верой в то, что Дейенерис — светлая правительница. И именно это придаёт его финалу трагическую красоту.

Санса Старк: путь от наивности к власти

Если в первых сезонах Санса раздражала зрителей своей мечтательностью и зависимостью от мужчин, то позже она стала одним из самых сильных игроков в престолы. Её предавали, продавали, унижали, но каждое испытание превращало её в стратегичную, холодную и мудрую правительницу.

Финал, в котором она провозглашает независимость Севера и становится королевой на севере, воспринимается как заслуженная победа. Санса — редкий пример персонажа, получившего именно то, что он заслужил, и своим умом, а не случайностью.

