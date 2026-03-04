«Лимитчицы» — круты, но есть история не хуже: этот сериал и детектив, и мелодрама в Москве 80-х — Стася Милославская хороша

Различные саги, в которых история охватывает десятилетия, пользуются большой популярностью у россиян, в том числе зрители с удовольствием смотрели сериал «Лимитчицы». Однако есть и другие проекты, в том числе сериал «Дом фарфора».

О чем сериал

Драматический сериал, в котором детективная интрига сочетается с мелодрамой. Действие разворачивается в Москве 1982 года, незадолго до смерти Брежнева. В центре истории — молодая теннисистка Катя Королева, вынужденная скрываться от ложного обвинения: она устраивается продавщицей в престижный «Дом фарфора» и оказывается втянута в противостояние между КГБ и МВД.

Почему стоит посмотреть

Я в полном восторге от этого сериала — он буквально затягивает с первых кадров. Погружение в атмосферу 1980‑х настолько достоверное, что кажется, ты гуляешь по московским улицам той эпохи: костюмы, декорации и музыка создают завораживающий фон. Сам сюжет — изящная, но запутанная история любви, которая разрастается на фоне шпионских интриг и политических столкновений, и это постоянное напряжение держит в напряжении до самой последней серии. Особенно восхищает игра актеров. Удивительно хороша Стася Милославская.

Ей удается быть совершенно разной и показать различные грани любви. Сериал великолепен для тех, кто любит одновременно и любовную драму, и детектив с политическим уклоном.