«Ликвидация» не выдержала финала: куда делись герои и почему этого никто не замечал почти 20 лет — главные киноляпы киношедевра

23 апреля 2026 14:00
Кадр из сериала «Ликвидация» (2007)

Концовка трещит по швам: пропавшие герои и странные решения сценария.

Сериал, который до сих пор называют одним из лучших детективов нулевых, на деле оставил после себя больше вопросов, чем ответов.

«Ликвидация» Сергея Урсуляка держала напряжение почти до самого конца, но в финале история начала рассыпаться. Это заметили не сразу — только спустя годы зрители начали пересматривать сюжет внимательнее.

Логика персонажей, которая дала сбой

Один из самых обсуждаемых моментов — линия Академика. Его поступок с Тоней Царько до сих пор вызывает споры: герой Михаила Пореченкова действует резко и будто противоречит самому себе.

Особенно если учитывать, что дальше он ведёт себя так, будто не планировал доводить всё до трагедии.

Не меньше вопросов вызывает его отношение к Гоцману. За всё время у него было достаточно возможностей устранить главного противника, но он этого не делает.

При этом конфликт между ними остаётся ключевым, и такое поведение выглядит как сюжетный компромисс, а не осознанное решение героя.

Кадр из сериала «Ликвидация» (2007)

Герои, о которых просто забыли

К финалу сериал перегружается линиями, и часть персонажей буквально исчезает. Судьба Штехеля и некоторых второстепенных героев остаётся за кадром, без объяснений и завершения. Это создаёт ощущение, что история обрывается, а не заканчивается.

Дополнительные вопросы вызывает и признание Академика о прошлых преступлениях. Этот момент выглядит скорее как попытка закрыть сюжетные линии, чем логичное развитие событий.

Именно поэтому часть зрителей считает, что финал не выдержал той планки, которую задал сериал в первых сериях. Выглядит, будто о героях просто забыли.

Фото: Кадр из сериала «Ликвидация» (2007)
Екатерина Адамова
